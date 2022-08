So setzen die Stadtwerke Gütersloh Glasfaserausbau um

Gütersloh (gl) - In vielen Straßen sieht man sie: die Baukolonnen, die im Auftrag der Stadtwerke Gütersloh den Glasfaserausbau im Stadtgebiet vorantreiben. Doch bis die Glasfaser in den vier Wänden ankommt, legt sie oft zig Meter zurück – durch Parkanlagen, unter Gehwegen, Bachläufen und Straßen.

Dazwischen: Gehwege, ein Bachzulauf, ein Spielplatz und alte Bäume

Dass die Arbeiten weder Natur noch Infrastruktur schaden, bestätigt Rolf Sleeboom laut einer Mitteilung. Der Projektleiter, der den Glasfaserausbau in Gütersloh im Auftrag der Stadtwerke Gütersloh und in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke-Tochter Netzgesellschaft Gütersloh seit Jahren verantwortet, begleitet an einem Vormittag eine Bohrmaßnahme in Isselhorst.

Vom Multifunktionsgehäuse im Usedomweg soll ein Rohrkanal bis in das nahegelegene Neubaugebiet gezogen werden. Entfernung: rund 80 Meter. Dazwischen: Gehwege, ein Bachzulauf, ein Spielplatz und alte Bäume. Das stellt für Rolf Sleeboom und das ausführende Unternehmen kein Problem dar.

Geschlossene Bauweise

Um Gehwege, Straßen und Natur zu schonen, setzen die Stadtwerke auf die geschlossene Bauweise. Sie sei insbesondere bei langen Distanzen vorteilhaft und komme daher in Gütersloh vielerorts zum Einsatz. „Ein offener Rohrgraben entfällt. Wir haben lediglich eine Start- und eine Zielgrube“, erläutert Sleeboom.

Das heißt: Mittels einer großen Bohrmaschine wird unterirdisch ein Bohrkanal gezogen. „Damit weder Wurzelwerk noch bestehende Versorgungsleitungen beschädigt werden, bohren wir in rund vier Metern Tiefe“, erklärt der Projektleiter, der bereits in Städten wie Berlin und München derlei Bohrungen umgesetzt hat.

Strenge Überwachung

Unter strenger Überwachung der Arbeiter vor Ort erfolgt zuerst die sogenannte Pilotbohrung. Stück für Stück bahnt sich der Bohrkopf, der mit einem Sender ausgestattet ist, vorsichtig den Weg in das Erdreich. Oberirdisch folgen die Arbeiter dem Bohrkopf die gesamte Strecke entlang mit ihren Messgeräten. So können kleinste Abweichungen und unterirdische Hindernisse direkt erkannt werden.

Es handele sich um eine umweltschonende Bohrtechnik. Nach rund einer halben Stunde ist der Bohrkopf in der Zielgrube angekommen. Auf dem Rückweg wird der Sender des Gestänges gegen einen Räumer ausgetauscht, um den Bohrkanal auf die gewünschte Größe aufzuweiten. Anschließend wird ein Leerrohr eingezogen, durch das später das Glasfaserkabel verlaufen soll. Jede Baustelle werde individuell betrachtet. Was aber immer gleich sei: „Naturschutz, Sicherheit und der Schutz bestehender Leitungen stehen für uns an erster Stelle“, so Sleeboom