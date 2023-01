Soulbuddies bieten Sprechstunden im Gütersloher Wasserturm an

Gütersloh (gl) - Die „Soulbuddies“ bieten ab sofort psychotherapeutische Sprechstunden für Kinder und Jugendliche im Wasserturm an. Die Bürgerstiftung Gütersloh stellt dort als Pächter der denkmalgeschützten, den Stadtwerken gehörenden Immobilie dem 2018 in Rheda-Wiedenbrück gegründeten, mehrfach ausgezeichneten Verein Räumlichkeiten zur Verfügung.

Dort können die „Soulbuddies“– Jugendpsychotherapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter sowie Studierende und Auszubildende dieser Fachrichtungen – nun ihre junge Klientel ambulant in psychischen Problemlagen beraten. Laut Mitteilung der Bürgerstiftung geht darum, den betroffenen Kindern und Jugendlichen fachkundige Orientierungshilfe zu geben, bis sie wieder stabilisiert sind oder einen indizierten Behandlungsplatz bekommen.

Auf Wunsch anonym

„Der Wasserturm ist super für die Beratung, weil er zentral liegt und damit für alle Hilfe suchenden Jugendlichen von den weiterführenden Schulen fußläufig erreichbar ist“, sind sich Solveigh Disselkamp-Niewiarra, Gründerin der Soulbuddies, und Katrin Meyer, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Gütersloh, einig.

Die Sprechstunden finden in der Regel am letzten Freitag des Monats jeweils von 9 bis 12 Uhr in der ersten Etage des Turms statt. Sie sind kostenlos und auf Wunsch anonym. Jeweils zwei Soulbuddies stehen den Kindern und Jugendlichen für die etwa einstündigen Gespräche zur Verfügung.

Pandemie wirkt nach

Der Bedarf ist laut Bürgerstiftung enorm. Waren es im Jahr 2019 – vor Corona – 163 Betroffene, die sich gemeldet haben, sind es im vergangenen Jahr 565 Kinder und Jugendliche mit den Schwerpunktproblematiken depressive Schübe, Essstörungen, Phobien und Traumata gewesen.

„Alles überwiegend basierend auf Pandemie-Nachwirkungen“, so Solveigh Disselkamp-Niewiarra. „Denn Corona mit seinen Einschränkungen hat viele Schüler aus ihrem sozialen Kontext gerissen. Aber auch familiäre Belastungen sowie Angst vor einem Schulwechsel oder Berufseinstieg fordern ihren Tribut. Das ist für viele eine Riesenherausforderung.“ Nicht von ungefähr brächen immer mehr Jugendliche ihre Ausbildung ab, zögen sich in sich selbst zurück.

Therapieplätze fehlen

Bis zu 160 Betroffene werden seit Corona vom Team der „Soulbuddies“ dauerhaft betreut. Denn auch das komme erschwerend hinzu: Es gebe nicht genug Therapieplätze in den Fachkliniken. Auch ortsansässige Ärzte oder das LWL-Klinikum Gütersloh hätten ihre Kapazitätsgrenzen erreicht und leiteten ihre jungen Patienten an die Soulbuddies weiter. „Haben wir unsere Schützlinge anfangs drei bis sechs Monate betreut, so sind es heute im Schnitt drei bis vierzehn Monate“, erklärt Solveigh Disselkamp-Niewierra in der Mitteilung.