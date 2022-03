SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich leistet Wahlkampfhilfe

Gütersloh (din) - Eigentlich sollte es um die Frage gehen, wie die Bundespolitik Kernpunkte des Wahlprogramms der SPD zur Landtagswahl unterstützen kann. Dazu hatte die AG 60plus des SPD-Kreisverbands den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Rolf Mützenich (62), am Donnerstag in der Gütersloher Stadthalle zu Gast. Der Vorsitzende Michael Höppner und Mützenich sind sich indes einig gewesen, dass am Krieg in der Ukraine kein Weg vorbeiführte.

Werben für die SPD: (v.l.) Thorsten Klute, Rachel Hasler, Stefan Schneidt, Rolf Mützenich und Michael Höppner.

„Wir erleben Elend, Flucht, Vertreibung, Tod, was wir uns so in Europa nicht mehr hätten vorstellen können und auch wollen“, sagte Mützenich. Er war zuvor schon in Münster und Steinhagen aufgetreten und hatte am Abend noch ein Gespräch mit der Bundesregierung. Der 62-Jährige sprach von einem „Zeitenbruch in Europa, wenn nicht gar in der internationalen Ordnung der Welt“.

„Krieg ist Krieg und jeder Krieg ist falsch“

Mit Hilfe der Diplomatie versuche man, Putins Krieg zu einer Waffenruhe oder gar einem -stillstand zu bekommen. Mit dem Angriff sei wissentlich das Völkerrecht gebrochen worden. Wenn Grenzen in Europa nicht mehr sakrosankt seien, berge das Gefahren auch für andere Konflikt-Herde wie dem geteilten Zypern.

Er persönlich sei ernüchtert, so Mützenich, dass es nicht gelungen sei, die von Willy Brandt nach dem Ende des Kalten Kriegs beschriebene Friedensdividende einzuführen. Es sei aber gelungen, mit kluger Diplomatie die Mauer in Europa zu überwinden. Jetzt müsse auch die Bundeswehr wehrhafter werden. Gleichwohl: „Krieg ist Krieg und jeder Krieg ist falsch“, sagte der Fraktionsvorsitzende.

Transformation ohne soziale Brüche

Schließlich trat der Kölner doch noch in den Dialog mit den drei Landtagskandidaten im Kreis Gütersloh, Rachel Hasler, Thorsten Klute und Stefan Schneidt. Gemeinsam könne man die Transformation des Landes ohne soziale Brüche auf den Weg bringen, so Mützenich. In einem bevölkerungsreichen Land wie NRW müssten Antworten auf die soziale Herausforderung und die Wohnungsfrage gegeben werden.

Das Ziel der Bundesregierung, jedes Jahr 400 000 neue Wohnungen, davon 100 000 Sozialwohnungen, zu bauen, komme auch NRW zugute. Die aktuelle Landesregierung habe sich nicht den Mieterinteressen verschrieben, sondern das Wohnen kapitalorientiert gesehen.