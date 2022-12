SPD Gütersloh sammelt Unterschriften für Kindernotdienst

In Gütersloh gibt es keinen Kinderärztlichen Notdienst. Die SPD Gütersloh sagt: Das muss umgehend wieder geändert werden.

Kinderärzte auch in Gütersloh sind aktuell überlastet. Es kommt zu langen Wartezeiten. Einen Kinderärztlichen Notdienst gibt es in Gütersloh nicht mehr.

Gütersloh (gl) - Für die SPD in Gütersloh ist der Zustand beim kinderärztlichen Notdienst nicht mehr tragbar. Die Stadtverbandsvorsitzende der SPD Gütersloh, Elvan Korkmaz-Emre, ist entschlossen, diese Situation zu ändern, und bittet in einer Pressemitteilung um Unterstützung aus der Bevölkerung. Die aktuelle Krankheitswelle zeige erneut, dass es eine Fehlentscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gewesen sei, den kinderärztlichen Notdienst in Gütersloh zu streichen und diesen für die Region mit Bielefeld zusammenzuführen.

Lange Wartezeiten - weite Anfahrt

Aktuell müssten Eltern in einer Notfallsituation mit ihren Kindern nachts und an Wochenenden bis nach Bethel fahren, um dort versorgt zu werden. „Das ist nicht hinnehmbar“, sagt Korkmaz-Emre, die selbst Mutter von zwei jungen Mädchen ist. In Bielefeld komme es zu langen Wartezeiten, weil das Einzugsgebiet zu groß sei. Zudem könne nicht vorausgesetzt werden, dass jede Familie mobil ist, um nach Bielefeld zu fahren.

„Für die SPD ist die Umstellung schlicht gescheitert“, betont Korkmaz-Emre. Der Zeitpunkt, den Notdienst wieder einzuführen, sei längst verstrichen. „Wir brauchen ihn jetzt sofort.“

Druck auf allen politischen Ebenen

Die lokale Politik beschäftige sich schon seit einigen Monaten mit dem Notdienst. Für die SPD sei es daher unerklärlich, weshalb die Mitglieder der Regierungsfraktionen des Landtags aus dem Kreis Gütersloh sich in Düsseldorf nicht für die Wiedereinführung des Notdienstes einsetzten. Die aktuelle Situation führe laut SPD nicht nur zur Frustration in der Bevölkerung, sondern auch dazu, dass das Vertrauen in die Parteien schwinde.

„Wir machen auf allen politischen Ebenen Druck. Zeitgleich bitten wir um die Unterstützung aus der Bevölkerung. Je mehr Unterschriften wir sammeln, desto besser können wir darlegen, wie groß der Bedarf und der Wunsch nach einer Veränderung ist“, so Elvan Korkmaz-Emre. Alle Bürgerinnen und Bürger können online unter spd-guetersloh.de/petition die Petitionsliste ausdrucken, unterschreiben, weitere Unterschriften einsammeln und an die SPD zurückschicken.