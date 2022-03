Spexarder Gewerbeschau wird erneut verschoben

Gütersloh (gl) - Auch im zweiten Anlauf in Zeiten der Pandemie klappt es nicht: Die fünfte Spexarder Gewerbeschau, die am 23. und 24. April am Spexarder Bauernhaus hätte stattfinden sollen, wird verschoben, und zwar auf April 2023.

„Die Entwicklung geht zwar in die richtige Richtung“, sagt Udo Dommermuth von der ausrichtenden Firma MMC. „Aber die Unsicherheit bleibt hoch. Zudem kommt hinzu, dass es aktuell ein personelles Problem bei einigen Ausstellern gibt.“

Viele Aussteller enttäuscht

In einer Umfrage haben sich nach Auskunft von Dommermuth fast 80 Prozent dazu entschieden, die Ausstellung stattfinden zu lassen. „Allerdings haben davon knapp 50 Prozent terminliche Schwierigkeiten an diesem Wochenende“, berichtet der Organisator.

Zweite Jahreshälfte keine Alternative

Eine Verschiebung in die zweite Jahreshälfte sei für die meisten Aussteller keine Option, sodass die Ausstellung auf den April 2023 verschoben werde. Verbunden mit der Hoffnung, dass dann wieder Normalität herrsche.

Jennifer Gerlach und Jörg Henne sind ebenfalls Ansprechpartner in der Firma MMC. Beide stehen für Nachfragen unter 05241/709560 oder per E-Mail an buero@mmc-gt.de zur Verfügung.

In den vergangenen Jahren haben sich nach Gerlachs Angaben stets zwischen 57 bis 71 Aussteller aus der Region an der Gewerbeschau beteiligt und es waren über die zwei Tage verteilt um die 8000 Besucher am Spexarder Bauernhaus.