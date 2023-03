Spexarder Heimatverein startet nach Corona durch

Gütersloh (mdel) - Die Corona-Pandemie hat im Spexarder Heimatverein zu zahlreichen Veranstaltungsausfällen geführt. 2022 ist der Neustart gelungen. Vorsitzende Theresa Feldhans berichtete während der Jahreshauptversammlung im Spexarder Bauernhaus am Dienstagabend von zahlreichen publikumsträchtigen Veranstaltungen.

„Die Leute hatten Lust“

Ob Osterfeuer, Maibaum-Aufstellen, Trödelmarkt mit Musikfrühschoppen oder bunter Heimatabend: „Die Leute hatten Lust, wollten nach der Corona-Zeit wieder raus“, sagte Feldhans, die das Amt 2021 vom langjährigen Vorsitzenden Werner („Heimat-Werner“) Stüker übernommen hatte. Besonders der Heimatabend, erstmals gab es vier Termine, traf den Geschmack des Publikums. Vor jeweils ausverkauftem Haus präsentierte die Theatergruppe im November den Ohnsorg-Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“.

Ausgeglichenes Jahresergebnis

Bei den gut besuchten Veranstaltungen konnten Überschüsse erwirtschaftet werden, die unter anderem in einen Windschutz an der Remise im Umfeld des Spexarder Bauernhauses investiert wurden. Kassierer Madeleine Lewike konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorlegen. Zu neuen Kassenprüfern wählte die Versammlung Hans-Georg Stammkötter und Uli Werner. Die Mitgliederzahl war im vergangenen Jahr leicht rückläufig. Sie sank von 402 auf 386 Heimatfreunde.

Zwei Höhepunkte geplant

Im laufenden Jahr können sich die Spexarder wieder auf die bewährten Veranstaltungsformate freuen – mit zwei Besonderheiten. Vom 23. bis 25. September plant der Heimatverein einen Ausflug zum Almabtrieb nach Simmershausen. Zu dem Rhöndorf im Landkreis Fulda pflegen die Spexarder bereits seit Ende der 1970er-Jahre eine Freundschaft. Ein weiterer außerplanmäßiger Höhepunkt ist der Auftritt der Sazerac Swingers am Mittwoch, 11. Oktober, im Bauernhaus. Nach dem umjubelten Auftritt beim vergangenen Weihnachtsmarkt darf sich Sänger Max Oestersötebier als waschechter Spexarder erneut über ein Heimspiel freuen. In der Versammlung kündigte er zudem den Gastauftritt der kanadischen Sängerin Emily Rault an.

Geschichte des Hofs Meiertoberens und des Hüttenbrinks im Blick

Jede Menge Arbeit wurde in den vergangenen Monaten auch wieder in der Geschichtswerkstatt geleistet. Bernhard Spexard stöberte in den Archiven und zeichnete Geschichte des Hofs Meiertoberens und des Hüttenbrinks nach. Der Hof ist einer der ältesten in der Region und wurde erstmals am 7. Juni 1370 urkundlich erwähnt. Zum Hof gehörte auch das heutige Spexarder Bauernhaus. Es stand bis 1993 an der Helmholtzstraße, wurde restauriert und an der Lukasstraße wieder aufgebaut.

Seit 25 Jahren sind folgende Mitglieder im Heimatverein aktiv: Ferdinand Allmandinger, Christian Bockholt, Rudolf Bolte, Dietlind Brinkrolf, Norbert Brinkrolf, Reinhard Gerks, Claudia Hemken, Berit Hensdiek, Marita Horsthemke, Anne-Christina Kötter, Heinz Krebs, Petra Lasarzik, Reiner Lasarzik, Agnes Mertens, Helene Siemer, Almut Spexard, Mattis Spexard, Sebastian Stiens, Andre Stüker, Rene Stüker, Sabine Stüker, Jörg Stükerjürgen, Anja Toppmöller und Burkhard Willmann.