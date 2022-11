Spexarder Schützen erhöhen nach 21 Jahren den Mitgliedsbeitrag

Gütersloh (msc). Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard hat drei neue Ehrenmitglieder. Zudem müssen die Mitgliedsbeiträge erhöht werden. Das wurde während der Generalversammlung entschieden.

Langjähriger Sportschützen-Chef

Nach jahrzehntelanger Zugehörigkeit zum Vorstand schieden Friedhelm Brüggemann, Johannes Hollenhorst und Richard Proske in diesem Jahr aus. Wegen ihrer Verdienste um die Ideale Glaube, Sitte und Heimat wurden die drei im Spexarder Bauernhaus auf Vorschlag des Vorstands zu Ehrenmitgliedern gewählt.

Als langjähriger Vorsitzender der Sportschützen hatte Friedhelm Brüggemann im Frühjahr sein Ehrenamt in jüngere Hände gelegt. Als Sportleiter und zweiter Vorsitzender des Sportschützenvereins hatte er 1986 Verantwortung übernommen. Von 1998 bis 2022 war er Vorsitzender der Luftgewehrschützen. Als Schützenkönig regierte er 2009 und wurde 2010 Bezirkskönig.

Freund geht ebenfalls

Sein bester Freund Richard Proske war von 1983 bis 1991 Jugendleiter der Sportschützen und später zweiter Vorsitzender. Proske war wie Brüggemann maßgeblich am Neubau des Schießstands beteiligt. Als König regierte Proske 1996/1997 die Hubertusschützen und war zweiter Brudermeister (2010 - 2018). In den vergangenen vier Jahren war Proske Beisitzer im Vorstand.Übergabe: (v. l.) Friedhelm Stüker, Johannes Hollenhorst, Christian Brockmann, Richard Proske und Lynne Stenzel schieden aus dem Vorstand aus.

Als Beschallungsmeister und Bindeglied zur Katholischen Kirche dient Johannes Hollenhorst der Bruderschaft. Nach zwanzigjähriger Tätigkeit als Beisitzer scheidet der Radio- und Fernsehtechniker jetzt aus. Als König regierte er 2000/2001.

Brudermeister wiedergewählt

Aus dem Vorstand schieden zudem Beisitzer Friedhelm Stüker, die zweite Kassiererin Lynne Stenzel und Christian Brockmann aus, der nach geheimer Wahl gegen Laura Siepe (60 zu 41 Stimmen) sein Ehrenamt abgab. Neu im Vorstand sind die Beisitzer Anne Eickhoff und Jan Hollenhorst, der zweite Schriftführer André Stüker und der zweiter Kassierer Malte Westerbarkey. Brudermeister Maik Hollenhorst und die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Beitragserhöhung der Bruderschaft mit ihren 1060 Mitgliedern wurde bei vier Enthaltungen von 101 stimmberechtigten Anwesenden ohne große Diskussion beschlossen. Für die Schützen ab 25 erhöht sich der Beitrag um zehn auf 35 Euro. Die Jungschützen bis 25 zahlen 25 statt 20 Euro. Eine Anpassung der Beträge gab es zuletzt nach der Einführung des Euros vor 21 Jahren. „Wir wollen die Bruderschaft in eine sichere Zukunft bringen und benötigen ein finanzielles Fundament“, so Kassierer Heinz Krebs.

Verein wird 100 Jahre alt

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen beginnen am 5. Februar mit einem Festakt im Bauernhaus. Es erscheint die Jubiläumschronik. Am 25. März steigt ein Treffen aller ehemaligen Majestäten. Das Bezirksschützenfest wird am 6. und 7. Mai ausgetragen. Das Schützenfest beginnt am 20. Juli. Mit einem Ausflug nach Haltern am See und einer Party zum 25-jährigen Bestehen des Schießstands am 14. Oktober geht das Jubiläumsjahr zu Ende.