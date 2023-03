Spezialkran hievt 34 Meter hohe Regale aus dem Dach

In den hohen Lagerhallen an der Autobahn in Gütersloh lagern 200.000 Medien: Bücher, Spielwaren und mehr. Nun werden die Regale ausgetauscht.

Nach rund 50 Millionen Fahrten werden die Bediengeräte im Hochregallager an der Autobahn ausgetauscht.

Gütersloh (gl) - Die Vereinigte Verlagsauslieferung (VVA) will mehrere Millionen Euro am Standort Gütersloh investieren. Nach mehr als 40 Jahren im Dauereinsatz und insgesamt rund 50 Millionen Fahrten sollen alle 14 Regalbediengeräte im Hochregallager an der Autobahn aufgrund von Materialermüdung ausgetauscht werden.

Montage der Ersatzregale erfolgt im Inneren

„Das Großprojekt am Standort Gütersloh startet an diesem Wochenende und wird sich bis ins kommende Jahr erstrecken“, teilt das zu Arvato Supply Chain Solutions gehörende Unternehmen mit. Die jeweils 34 Meter hohen und 16 Tonnen schweren, vollautomatisch fahrenden „Stahltürme“ im Inneren des 60 000 Palettenlagers würden zunächst zerlegt und im Anschluss mit Hilfe eines Schwerlastkrans, der über eine Tragkraft von bis zu 700 Tonnen verfüge, durch das geöffnete Dach des Hochregallagers entfernt. Die neuen Geräte würden komponentenweise durch das Dach in das Lager gebracht, wo die Montage erfolge.

„Zwar wird die maximal mögliche Systemlänge des riesigen Spezialkrans von 150 Metern nicht benötigt, aber 70 Meter Hubhöhe dürften erreicht werden“, schätzt VVA-Auslieferungsleiter Harald Horstmann.

Für den Austausch wird zudem ein zusätzlicher Hilfskran mit einer Tragfähigkeit von 30 Tonnen benötigt. Während der Modernisierungsarbeiten wird das Lager weiterhin mehrschichtig betrieben, wobei „nur“ auf jeweils 45 000 Paletten im Hochregallager zugegriffen werden kann.

Vereinigte Verlagsauslieferung wächst

Insgesamt lagern bei der VVA allein im Kreis Gütersloh 200 000 Paletten, vor allem mit Büchern und Spielwaren, die von dort in alle Welt geliefert werden. In 2022 hat die VVA ein neues weiteres 30 000 Palettenlager am Standort Gütersloh errichtet. „In den vergangenen Jahren konnte die VVA zudem entgegen der Abwärtsbewegung der Branche deutlich wachsen“, heißt es in der Mitteilung.

Geschäftsführer Stephan Schierke sieht die VVA in der Branche als Marktführer und ergänzt: „Unsere erheblichen Investitionen in Automatisierung und in die Erweiterung der Kapazitäten zahlen sich aus. Wir sind nicht nur der größte Markteilnehmer, sondern wir gelten auch als Qualitätsführer.“

Wahrzeichen der VVA

Das Hochregallager ist das Wahrzeichen der VVA und war bei Inbetriebnahme in den siebziger Jahren das größte vollautomatische Lager der Welt. Die Innovationsfreudigkeit von Arvato habe sich schon damals im Detail gezeigt: Jede Absenkbewegung der Regalbediengeräte werde seit über vier Jahrzehnten dazu genutzt, Strom zu gewinnen und in das Firmennetz einzuspeisen.

Das als „Rekuperation“ bezeichnete Verfahren sei heute vor allem bei Elektroautos bekannt, die beim Bremsen Strom zurückgewännen und in die Batterie einspeisten.

1000 Mitarbeitende an drei Standorten

Vorläufer der Vereinigten Verlagsauslieferung war das 1959 gegründete Kommissionshaus Buch und Ton. Damit öffnete Bertelsmann die Produktions- und Service-Infrastruktur für andere Verlage. Bertelsmann wiederum profitierte aufgrund der damit einhergehenden höheren Mengen. 1968 ging daraus die VVA mit Sitz in Gütersloh hervor. Unternehmensgegenstand war die Auslieferung von Druckerzeugnissen und Schallplatten „im Namen und für Rechnung Dritter an deren Kunden“.

Die VVA beschäftigt an ihren drei Standorten Gütersloh, Verl und Gilching rund 1000 Mitarbeiter, davon etwa zwei Drittel in Gütersloh. Als die VVA noch für den Bertelsmann-Club arbeitete und die Automatisierung noch nicht so weit fortgeschritten war, waren es deutlich mehr. Jährlich werden von dem Unternehmen rund 150 Millionen Medien ausgeliefert.