Sportgemeinschaft hat neuen Namen und erweitert Angebot

Wechsel an der Spitze: (v. l.) Der aus Edgar Gille (Beisitzer), Irmgard Großekathöfer (Beisitzerin), Janet Carre (Schriftführerin), Gabriele Runte (Kassiererin) und Annette Runte (Vorsitzende) bestehende alte Vorstand hat den Staffelstab am Samstag an Heike Kusch (neue Vorsitzende), Christel Drinkuth (neue Kassiererin) und Bronislav Kusch (neuer Beisitzer) übergeben.