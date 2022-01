Sprenggranate auf Wiese in Avenwedde gefunden

Das ging schnell über die Bühne: In Gütersloh-Avenwedde machten am Sonntagabend Sprengstoffexperten kurzen Prozess mit einer Granate.

Gütersloh (ei) - Am Denkmalsweg in Gütersloh-Avenwedde ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eine 8,8 Zentimeter Sprenggranate von Sprengstoffexperten der Bezirksregierung Arnsberg unschädlich gemacht worden.

Keine große Sache für Experten

Gegen 17.20 Uhr war die Gütersloher Polizei über den explosiven Fund informiert worden, weitere Maßnahmen wurden eingeleitet. So wurde Ordnungsamtsleiter Thomas Habig informiert, der mit einer Kollegin vor Ort erschien. Der Löschzug Avenwedde wurde gerufen, um bei der Dunkelheit die Wiese, auf der auch gerne Mal das Osterfeuer entfacht wird, auszuleuchten.

Rund drei Stunden nach dem ersten Alarm trafen auch die Sprengstoffexperten ein, die aus Münster zu der Unfallstelle geeilt waren. Für sie schien der Fund keine aufregende Sache zu sein, sie gruben die Sprenggranate aus und brachten sie zu ihrem Bulli, um anschließend gleich wieder Richtung Heimat zu starten. Auch Feuerwehrleute und Ordnungsamtsmitarbeiter konnten wieder abrücken.