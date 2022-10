Stadt Gütersloh ändert Laub- und Sperrmüllabfuhr

Gütersloh (gl) - Seit vielen Jahren unterstützt die Gütersloher Stadtreinigung im Herbst die Bürger, die für die Reinigung von Gehwegen und teilweise von Fahrbahnen zuständig sind, bei der Entsorgung des Laubes städtischer Bäumen. Mehr als 500 Tonnen Laub wurden laut Mitteilung der Stadt im vergangenen Jahr vom Fachbereich Stadtreinigung gesammelt.

Menge hat sich verdoppelt

Damit habe sich die Laubmenge in den vergangenen Jahren verdoppelt. Bisher sei während der drei Laubwochen kein Sperrmüll abgefahren worden, weil Fahrzeuge und Personal vollständig für die Laubabfuhr eingesetzt worden seien. Das habe zu längeren Wartezeiten für die Sperrmüllkunden geführt. Das soll jetzt geändert werden.

Damit die Sperrmüllabfuhr in dieser Zeit weiter gewährleistet werden kann, wird nur noch mit zwei Müllwagen Laub gesammelt. Dadurch verzögert sich die Abfuhr der Laubsäcke. Die Sammlung startet am Montag, 7. November, ab 7 Uhr. Anders als in früheren Jahren wird die Laubkampagne nicht mehr drei Wochen mit Unterbrechungen, sondern nun fünf Wochen dauern.

Fahrzeuge kommen dreimal

Da die Laubmengen und damit die Sammelzeiten nicht genau vorhersagbar sind, werden die Bürger aufgerufen, die gefüllten Laubsäcke nach der ersten Abfuhr bereits ab dem darauffolgenden Montag wieder an die Straßen zu stellen. Die Sammelfahrzeuge kommen – wie bisher – insgesamt dreimal, ohne dass das Abfuhrdatum vorab festgelegt werden kann. Nachdem das dritte Mal abgefahren wurde, dürfen keine weiteren Säcke mehr an die Straße gestellt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Laubsäcke sollen nicht zugebunden werden. In einigen Straßen werden, wie im vergangenen Jahr, wieder Abrollcontainer und 1100-Liter-Großbehälter für Blätter aufgestellt. In diesen Straßen werden keine Laubsäcke geleert.

Kostenlose Annahme

Noch ein Tipp: Laub kann von Gütersloher Bürgern auch an einigen Terminen kostenlos im Rahmen der Gartenabfallaktion entsorgt werden. Die gebührenfreien Sonderöffnungstermine des Kompostwerkes, Am Stellbrink 25, und des Entsorgungspunkts an der Carl-Zeiss-Straße 58 sind jeweils samstags am 29. Oktober, 19. November und im kommenden Jahr am 7. Januar, von 7 bis 14 Uhr.

Wer noch Ersatzsäcke benötigt, kann diese beim Fachbereich Stadtreinigung an der Goethestraße 16 erhalten. Pro Grundstück werden maximal drei Säcke abgegeben. Weitere Auskünfte zur Laubsammlung und zur Gartenabfallaktion gibt es per E-Mail an [email protected] oder unter 05241/822420.