Stadt Gütersloh knipst nachts das Licht aus

Vier Stunden will die Stadt Gütersloh nachts die Straßenbeleuchtung ausstellen. An der Weihnachtsbeleuchtung will sie jedoch festhalten.

Um Energie einzusparen, wird die Stadt ab dem 1. Oktober nachts für vier Stunden die Straßenbeleuchtung ausstellen. Das kündigte Bürgermeister Norbert Morkes am Montagabend im Hauptausschuss an.

Der Maßnahmenplan zur Einsparung von Strom und Gas ist in einer Arbeitsgruppe mit der Politik abgestimmt worden. Demnach wird die Straßenbeleuchtung montags bis donnerstags in der Zeit von 0 bis 4 Uhr sowie freitags bis sonntags von 2 bis 6 Uhr ausgeschaltet. Ausnahmen bilden aus Sicherheitsgründen der ZOB und der Bahnhofsvorplatz.

Umstellung auf LED

Nach Angaben von Morkes ist die Straßenbeleuchtung mit 2,6 Millionen Kilowattstunden Verbrauch im Jahr ein erheblicher Stromverbrauchsposten bei der Stadt. Durch die Einschränkung erwarte man Einsparungen in Höhe von monatlich rund 60.000 Kilowattstunden.

An der Weihnachtsbeleuchtung will die Stadt festhalten. Sie soll jedoch komplett auf LED umgestellt und eine Stunde nach Schließung des Weihnachtsmarkts abgeschaltet werden. In der Advents- und Weihnachtszeit habe das Licht eine besonders Bedeutung, so Morkes: „Gerade in den aktuellen Zeiten brauchen wir Wärme für die Seele.“

Das Paket umfasst weitere Maßnahmen. So will die Stadt auf Fassadenbeleuchtung und die Beleuchtung in den Gebäuden verzichten. In der Verwaltung soll die Raumtemperatur auf 19 Grad heruntergeregelt werden. Die Bürotechnik soll am Ende eines Arbeitstages konsequent abgeschaltet werden. Ebenso wird das Warmwasser in den Schul- und Verwaltungsgebäuden abgeschaltet - bis auf Ausnahmen, wo die Warmwasserversorgung in Küchen oder für die Gebäudereinigung zur Verfügung stehen muss.

Warmes Wasser in Sporthallen

Zu der Frage, ob in den Duschen der städtischen Sporthallen und Sportstätten zusätzlich zur beschlossenen Absenkung der Raumtemperatur auch nur noch kaltes Wasser laufen soll, wurden im Austausch mit den Gütersloher Vereinen die Vor- und Nachteile abgewogen. Im Ergebnis wird in den Sportstätten bis auf Weiteres weiterhin warmes Wasser zur Verfügung stehen, informiert der Erste Beigeordnete und Sportdezernent Henning Matthes.

„Hierüber haben wir sehr intensiv diskutiert. Zu berücksichtigen war hier vor allem einerseits die Legionellen-Problematik und andererseits, dass zwei Jahre Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen und Betriebsverboten den Sportvereinen und ihrem sozialen Gefüge erheblich zugesetzt und vielfach zu Mitgliederschwund geführt haben“, so Matthes.

„Bei den Vereinen besteht die auch aus unserer Sicht durchaus berechtigte Sorge, dass eine im wahrsten Wortsinn kalte Dusche Mitglieder vom Sportbetrieb fernhält oder zur Kündigung veranlasst. Die Vereine haben uns zugesichert, alle Mitglieder und Nutzer der Sportstätten zu einem sehr sparsamen und energieschonenden Verhalten anzuhalten.“

Wärmeraum in Stadtbibliothek

Die Stadt Gütersloh prüft derzeit die Bereitstellung von Wärmeräumen – „Wärmeinseln“, wo sich insbesondere ältere Menschen auch bei einem sehr kalten Winter aufhalten können. Dazu böte sich, solange Gas zur Verfügung steht, die Stadtbibliothek an.

Darüber hinaus können im Notfall mehrere städtische Gebäude mit Notstrom betrieben werden. Dazu gehören außer der Feuer- und Rettungswache und den Feuerwehrgerätehäusern zum Beispiel auch das Rathaus, die dritte Gesamtschule und die Anne-Frank-Gesamtschule; für das Städtische Gymnasium ist ein Notstrombetrieb in Vorbereitung.

An den genannten drei Schulstandorten werden gasunabhängige Heizungen betrieben. Ob, für welche Art des Betriebs und in welchem Umfang sie bei einem Ausfall der Gaslieferung zur Verfügung stehen, wird zurzeit in der Verwaltung geprüft. „Ob und in welchem Fall diese Standorte für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet werden, hängt darüber hinaus elementar von der Ausgangslage ab“ teilt die Stadtverwaltung mit.

Beim städtischen Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh führt nach Angaben des Beigeordneten Andreas Kimpel die kürzlich abgeschlossene Erneuerung der Fassade der Stadthalle zu deutlich weniger Gasverbrauch. Die Klimatisierung der Räume wird auch hier auf 19 Grad Maximaltemperatur umgestellt. Im Theater wird die Innenbeleuchtung bis Ende dieses Jahres auf LED umgerüstet sein. Zwischen Weihnachten und Neujahr sollen in Stadthalle und Theater keine Veranstaltungen stattfinden.