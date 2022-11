Stadt Gütersloh schaltet Laternen am Wochenende wieder früher an

Die Stadt Gütersloh reagiert auf Bürgerwünsche. An den Wochenenden soll die Straßenbeleuchtung wieder früher eingeschaltet werden.

Gütersloh (gl) - Seit dem 11. Oktober schaltet die Stadt Gütersloh aus Energiespargründen die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet nachts für vier Stunden aus. An den Wochenenden wird dieser Zeitraum ab sofort auf drei Stunden verkürzt.

Das Licht wird in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag weiterhin um 2 Uhr ausgeschaltet, aber um 5 Uhr wieder eingeschaltet. Bisher war es 6 Uhr. „Damit kommt die Verwaltung Wünschen von Bürgerinnen und Bürgern nach“, teilt Annette Blumenstein. Sprecherin der Stadt Gütersloh, mit.

Sicherer Arbeitsweg gewünscht

Unter den Rückmeldungen, die zur Beleuchtungsabschaltung im Rathaus eingegangen sind, waren solche von Berufstätigen, die sich samstags und sonntags am frühen Morgen auf den Weg zur Arbeit machen und sich einen sichereren Arbeitsweg wünschten. Die Stadtverwaltung hatte bereits bei Einführung der Nachtabschaltung angekündigt, die zunächst einmal festgelegten Zeiträume nach einigen Wochen auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls zu ändern.

Ab dem kommenden Wochenende, 12./13. November, geht die Straßenbeleuchtung also samstag- und sonntagmorgens schon um 5 Uhr wieder an. Von montags bis freitags wird die Beleuchtung von 0 bis 4 Uhr ausgeschaltet. Ausgenommen sind alle Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) sowie der Vorplatz des Hauptbahnhofs, die Unterführung Friedrich-Ebert-Straße und der ZOB in Gütersloh.