Stadt Gütersloh sperrt nach dem Sturm Lutterwanderweg 

Sturmtief Ignatz hat auch in Gütersloh Schäden angerichtet. Die Stadtverwaltung hat auf ihrem Gebiet Aufräummaßnahmen eingeleitet.

Gütersloh (gl) - Der jüngste Sturm hat im Bereich des Lutter-Wanderwegs erhebliche Schäden angerichtet. Wegen akuter Gefahr durch umgestürzte Bäume und herabfallende Äste hat die Stadt den Weg zwischen Holler Straße und der Brücke am Spiekergarten bis auf Weiteres gesperrt. Die Arbeiten zur Sicherung des Abschnitts haben begonnen. In den nächsten Tagen werden zudem Baumkontrolleure dort unterwegs sein. Die Stadt will mitteilen, wenn der Weg wieder zu benutzen ist.