Stadt Gütersloh will Karstadt-Haus kaufen

Das ehemalige Karstadt-Haus steht mitten in der Gütersloher City. Die Stadt will die Immobilie kaufen, um Einfluss auf die Entwicklung zu haben.

Gütersloh (gl) - Die Stadt Gütersloh will die ehemalige Karstadt-Immobilie am Berliner Platz kaufen. Das hat die Verwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) habe sich vor einigen Wochen mit dem Eigentümer der Immobilie in Verbindung gesetzt mit dem Ziel, die Bedingungen für einen Ankauf des Gebäudes zu erfahren. Er sei dort in mehreren Gesprächen auf offene Ohren gestoßen, erklärt Susanne Zimmermann, Sprecherin der Stadt.

Politik gibt grünes Licht für weitere Gespräche

„Hintergrund ist, dass diese Immobilie an zentraler Stelle der Innenstadt steht und wir als Stadt somit ein sehr hohes städtebauliches Interesse daran haben, um die Entwicklung des Stadtkerns auch weiterhin gestalten zu können“, sagt Bürgermeister Morkes. Er habe am Dienstag den Ältestenrat über den Kontakt informiert und freue sich, dass die Politik der Verwaltung „grünes Licht“ für weitere Sondierungsgespräche gegeben habe.

Sinn ist Mieter

Karstadt-Kaufhof hat den Standort Gütersloh bekanntlich vor einem Jahr aufgegeben. Seit Frühjahr 2021 ist das Textilkaufhaus Sinn Mieter der Immobilie. Gütersloh wäre nicht die erste Stadt, die eine ehemalige Karstadt-Immobilie kauft, um den kommunalen Einfluss auf die Innenstadtgestaltung zu sichern, betont Susanne Zimmermann. Aktuell habe zum Beispiel die Stadt Bremerhaven im vergangenen Herbst einen Kauf bekannt gegeben.