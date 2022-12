Stadt will wissen, wie Güterslohern ihre City gefällt

Was gefällt den Güterslohern in ihrer Innenstadt und was nicht? Das will man mit einer Befragung herausbekommen.

Gütersloh (gl) - Schritt für Schritt entwickelt sich das Projekt „Zentrenmanagement für die Gütersloher Innenstadt“ weiter. Dabei geht es darum, die Idee von einer lebendigen Innenstadt für alle neu zu justieren. Ein wichtiger Baustein ist eine Online-Befragung, die jetzt gestartet ist, sich an alle Gütersloher richtet und bis Ende Januar läuft.

Ziel ist es laut Mitteilung der Stadt, gemeinsam mit allen Interessierten eine Strategie für die Gütersloher Innenstadt zu entwickeln, die den vielfältigen Anforderungen an ein vitales, nachhaltiges und anpassungsfähiges Zentrum gerecht wird.

Spaziergang durchs Stadtzentrum

Seit dem Auftakt zum Zentrenmanagement Ende September ist einiges passiert. So hat es nach der Impulsveranstaltung ein digitales Speed-Dating mit wichtigen Akteuren der Innenstadt gegeben und einen Spaziergang durchs Stadtzentrum, bei dem sich die Beteiligten orts- und situationsbezogen ausgetauscht haben.

Jetzt folgt ein weiterer wichtiger Baustein, bei dem die Meinung aller Gütersloherinnen und Gütersloher erwünscht ist. In einer Online-Befragung werden Fragen über die Innenstadt gestellt. Beispielsweise: Weshalb besuchen Sie üblicherweise die Innenstadt von Gütersloh? Was ist das Besondere an der Gütersloher Innenstadt? Was fehlt? Mal werden Antwortmöglichkeiten vorgegeben, mal können eigene Antworten formuliert werden. Insgesamt müssen sich Interessierte etwa fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen.

Den Fragebogen findet man hier https://stadt.gt/online-befragung

Umfrage läuft bis Ende Januar

Das von der Stadt Gütersloh beauftragte Planungsbüro Stadt+Handel aus Dortmund erfragt dabei Einschätzungen und Wahrnehmungen zur Gütersloher Innenstadt. „Die Antworten sind ein wichtiger Beitrag für den Prozess, der neben einer gemeinschaftlich getragenen Vision für die Innenstadt auch den Anstoß einzelner, konkreter Projekte für die Zukunft vorsieht“, heißt es in der Mitteilung. Die anonyme und quantitative Online-Befragung läuft bis Ende Januar.

Der Projektplan sieht vor, dass bis Ende 2023 in verschiedenen Dialogformaten wichtige Themen und Aufgaben diskutiert, die zahlreichen Akteure und Gestalter der Gütersloher Innenstadt einander nähergebracht und klare Handlungsschritte und kurzfristige Maßnahmen erarbeitet werden. Außer dem federführenden Fachbereich Stadtplanung der Stadt Gütersloh sind die Concept GT und Gütersloh Marketing ebenso im Boot wie Gewerbetreibende, Unternehmen, Kreative, Vereine, Bildungsstätten und die Immobilienwirtschaft.

Erfolgreich für Projekt beworben

Alle, die bereit sind, sich für ihre Innenstadt einzusetzen, sind eingeladen, Teil dieses spannenden Prozesses zu sein und im Sinne der Gütersloher Innenstadt mitzuwirken, beispielsweise jetzt auch durch die Teilnahme an der aktuellen Online-Befragung.

Hintergrund: Die Stadt Gütersloh will die Innenstadt zukunftsfähig aufstellen und alle Gütersloherinnen und Gütersloher miteinbeziehen. Erfolgreich hat sie sich um das Landesförderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ beworben. Daraus ist im vergangenen Jahr ein Förderprojekt an den Start gegangen, das die Bekämpfung von Leerständen in der City zum Ziel hat. Zu einem weiteren Förderbaustein des Projekts gehört die Entwicklung des Zentrenmanagements. Alle Infos dazu gibt es im Internet auf https://stadt.gt/zentrenmanagement.