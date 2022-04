Städtisches Gymnasium Gütersloh feiert 25 Jahre Mediothek

Bücher, Zeitschriften und andere Medien direkt in der Schule ausleihen? Am Städtischen Gymnasium Gütersloh ist das seit 25 Jahren möglich.

Gütersloh (gl) - „Hier kommen Menschen zusammen, tauschen sich aus und entwickeln sich weiter. Besonders schön ist, dass dieser Ort des Lernens keine Einbahnstraße ist. Hier lernen Schüler von Schülern und Lehrern. Aber auch Lehrer können hier von Schülern lernen.“

Mit diesen Worten hat Axel Rotthaus, Leiter des Städtischen Gymnasiums, eine kleine Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen der Mediothek der Schule eröffnet.

Zusammenarbeit von Mediothekarinnen und Ehrenamtlichen

Dass das Angebot so umfangreich sei und von vielen so geschätzt werde, sei Verdienst „der großartigen Mediothekarinnen Brigitte Blum und Susanne Brinkmann“. Aber auch die ehrenamtlich helfenden Eltern, die engagierten Lesescouts sowie die starke Partnerin, die Stadtbibliothek, seien für den Erfolg der Mediothek unerlässlich, betonte Rotthaus und sprach allen seinen Dank aus.

Begonnen hatte die Geschichte der Schulmediothek mit einigen Hundert Büchern, verteilt in mehreren Räumen im ehemaligen Kunsthaus. Im Rahmen eines Umbaus des Schulgebäudes 1996/97 zog die Mediothek in drei zentrale Räume um. Zunächst konnten Sach-, Kinder- und Jugendbücher nur in den Pausen ausgeliehen werden, wenn eine Aufsichtsperson Zeit hatte, die Ausleihe abzuwickeln.

13 Sitzungen zur Vorbereitung

Hildegunde Klinke, die zu dieser Zeit gemeinsam mit Joachim Weiß die Aufgabe der Leitung der Einrichtung einer Schulbibliothek übernahm, erinnert sich noch genau, wie aufwändig sich der Aufbau gestaltete: „Insgesamt gab es allein 13 Sitzungen zur Vorbereitung der Schulbibliothek mit Vertretern der Stadtbücherei.“

Klinke und Weiß bestellten Bücher, richteten ein, registrierten, und im Mai 1997 wurde die Mediothek offiziell eröffnet. Als Startgeschenk kam eine Dauerleihgabe aus dem Bestand der Stadtbibliothek hinzu: 560 neue Bücher, die in den Pausen von Lehrkräften oder freiwilligen Schüler verliehen wurden. So wuchs die Mediothek.

13000 Medien stehen bereit

Im Sommer 1999 übernahm Brigitte Blum die Leitung und mit einer ausgebildeten Bibliothekarin konnten nun regelmäßig Bücher und andere Medien, CDs und DVDs, Magazine und Fachzeitschriften, ausgeliehen werden. Seit 2001 gehört Susanne Brinkmann fest zur Mediothek.

Mittlerweile gibt es dort rund 13 000 Medien. Schüler der Jahrgänge 9-Q1 engagieren sich in der Lesescout-AG, um anderen Kindern Literatur und Bücher nahezubringen. Zudem werden Lese- und Schreibwettbewerbe, Rätsel und Lesungen ausgerichtet. Auch für den Unterricht leistet die Mediothek Unterstützung. „Kinder von Beginn an, vom Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung oder ins Studium zu begleiten, ist unser Ziel“, erklärte Silke Niermann, Geschäftsführerin der Stadtbibliothek.