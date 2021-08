Stadtschützen melden sich zurück

Sechs Schützen nahmen online teil. Die letzte Versammlung hatte am 14. Februar 2020 stattgefunden. Alle folgenden Termine und Feste waren wegen Corona ausgefallen.

„Willkommen zurück im Heidewald. Schön, euch alle wiederzusehen. Es war eine lange Zeit“, sagte der Vorsitzende Patrick Seidel. Er war wie seine Vorstandskollegen wegen eines anschließenden Video-Drehs in Uniform erschienen.

Sanierungsmaßnahmen und ein neuer Tresorraum

Da im Verein in 18 ereignislosen Monaten so gut wie nichts passiert war, konnten die Jahresberichte von Heidewaldverwalter Joachim Brambach und des Schriftführers Philip Granow fix abgespult werden. Kassierer Simon Hülsmann vermeldete einen Überschuss in Höhe von rund 14 000 Euro. Einen breiten Rahmen nahm der Stand der Baumaßnahmen im Heidewald-Schießstand ein. So waren die Sanitäranlagen komplett erneuert worden. Nach Absprache mit der Kreispolizeibehörde wurde die Tür zum Waffenraum zudem durch eine einbruchsichere Tresortür ersetzt. „Statt zwei separaten Tresoren für die Waffen haben wir jetzt einen kompletten Tresorraum“, berichtete Seidel. In beide Maßnahmen flossen zusammen rund 70 000 Euro.

Mini-Schützenfest am 28. August

Der nächste offizielle Schritt hin zur Wiederbelebung des Vereinslebens soll im Rahmen eines eintägigen Mini-Schützenfests am Samstag, 28. August, erfolgen. Seidel: „Es wird kein normales Schützenfest, wie ihr es kennt.“ Nach der langen Zwangspause wollen sich die Stadtschützen eine fröhliche Zusammenkunft in überschaubarem Rahmen dennoch nicht nehmen lassen.

Einnahmen sollen für Flutopfer gespendet werden

Nach den von Philip Granow vorgestellten ersten Ideen startet das „Schützenfest light“ um 17 Uhr. Zum Zweck der Rückverfolgung beträgt der Eintrittspreis inklusive Speisen und Getränke zehn Euro. Sämtliche Einnahmen sollen an die Aktion Deutschland hilft für die Flut-Opfer gespendet werden. „Es soll ein schöner gemütlicher Neustart werden“, fasste der zweite Vorsitzende Daniel Schüppen die Absichten zusammen. Ob auch ein Umzug oder ein Vogelschießen Teil des Mini-Festes werden, soll später entschieden werden. Seidel setzt auf eine „dreistellige Besucherzahl“.

Modernisieren ohne Tradition zu vergessen

Veränderungen kündigte der Vorsitzende für das Jahr 2022 an. Für das dann vom 26. bis 29. August anstehende Sommerfest soll vieles neu geplant werden. Seidel: „Wir werden 2022 anders zurückkommen, als wir 2019 gegangen sind. Wenn wir die zweijährige schützenfestfreie Zeit nicht nutzen, um uns zu ändern, um uns neu zu erfinden, ohne die Tradition zu vergessen, sind wir vielleicht bald nicht mehr zeitgemäß“. Erste Vorschläge sollen in den nächsten Wochen in Ruhe erörtert werden. Zunächst genießen die 400 Mitglieder des ältesten Vereins im Stadtgebiet die Rückkehr aus der Auszeit.