Starkregen: mehrere Unfälle auf der A2 im Kreis Gütersloh

Nachdem in der Nacht auf Montag gegen kurz nach Mitternacht ein Gewitter mit Starkregen über die Region zog, ereigneten sich auf der Autobahn 2 im Kreis Gütersloh in einer Stunde mehrere Unfälle.

Amtliche Warnung: in der Nacht zogen Gewitter über OWL hinweg

In einer „Amtlichen Warnung“ teilte der Deutsche Wetterdienst mit, dass in Bielefeld und im Kreis Gütersloh in wenigen Stunden mit bis zu 35 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen ist. Für einige Autofahrer kam der Starkregen offenbar überraschend.

Bereits kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr Gütersloh zu einem Unfall auf die A2 aus. In Fahrtrichtung Hannover krachte es kurz hinter der Anschlussstelle Gütersloh.

Gegen 0.40 Uhr rückten die Retter erneut aus. In der Gegenrichtung krachte es zwischen Rheda-Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz. Der linke Fahrstreifen wurde gesperrt.

In selber Fahrtrichtung kam es nur 10 Minuten später erneut zu einem Unfall. Ebenfalls in dem A2-Abschnitt zwischen Rheda-Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz kracht es diesmal auf dem rechten Fahrstreifen.

Kurz darauf gegen 0.55 Uhr kam es wieder in Richtung Dortmund zu einem Unfall. Zwischen dem Kreuz Bielefeld und der Ausfahrt Gütersloh knallte es, gegen 1.30 Uhr erneut in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Raststätte Obergassel.

In allen Fällen sei das nicht angepasste Tempo der Autofahrer während des Aquaplanings ursächlich, berichtete ein Polizeisprecher in der Nacht. Zwei Autofahrer kamen leicht verletzt zur Abklärung in Krankenhäuser.

Überwiegend handelte es sich um Autos, die in die Leitplanken der Autobahn krachten. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen entstanden in der Nacht nicht. Die Warnung des DWD vor ergiebigem Regen gilt zunächst bis 4 Uhr.