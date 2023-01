Sternsinger bringen Segen ins Gütersloher Rathaus

Gütersloh (gl) - In den vergangenen beiden Jahren kam der Segen per Brief, dieses Mal haben die Sternsinger der St.-Pankratius-Gemeinde wieder persönlich vor dem Gütersloher Rathaus gestanden. Verkleidet als die Heiligen drei Könige wurden die vier 12- bis 15-jährigen Mädchen am Montagnachmittag von Bürgermeister Norbert Morkes herzlich begrüßt.

Lied gesungen

Zwölf Stunden lang waren Paula Bettenworth, Finja Kehmeier, Helena Rapp und Maxi Rapp bereits am Wochenende unterwegs gewesen, um vielen Menschen in Gütersloh den Segen Gottes zu bringen. Mit Kronen auf dem Kopf, Umhängen um den Schultern und einem Stern in der Hand stimmte das Quartett im Büro des Bürgermeisters das Lied „Stern über Bethlehem“ an und sagte anschließend den Segensspruch auf.

Am Ende wünschten die freiwilligen Spendensammlerinnen: „Ein frohes neues Jahr für den Bürgermeister, die Beschäftigten der Stadt und für alle Gütersloherinnen und Gütersloher!“ Unterstützt wurden die Sternsingerinnen von ihren langjährigen Begleiterinnen Gisela Großewinkelmann und Stefanie Katczynski.

Pandemiebedingte Pause

Seit vielen Jahren besteht die Sternsinger-Tradition mittlerweile, in den vergangenen beiden Jahren gab es pandemiebedingt eine Pause für das von Haus-zu-Haus-Ziehen. „Dieses Mal schmückten die Sternsinger die Wände endlich wieder persönlich mit dem Segensspruch 20*C+M+B+23 und sammelten zugleich Spenden für den guten Zweck“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. 2023 steht die Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“.17 Gruppen haben sich in der Bruder-Konrad-Gemeinde auf den Weg gemacht, um den Neujahrssegen in die Häuser zu bringen. Sie haben 10.943,80 Euro gesammelt.

Paula Bettenworth erzählte in der Gesprächsrunde mit Bürgermeister Norbert Morkes, dass sich viele Menschen gefreut hätten, die Sternsinger wieder persönlich empfangen zu dürfen: „Eine Dame hatte sogar Tränen in den Augen, als wir vor ihrer Tür standen.“

Auch Bürgermeister Norbert Morkes unterstützte den guten Zweck mit einer Geldspende und Süßigkeiten. Im Anschluss brachten alle gemeinsam am Haupteingang des Gütersloher Rathauses den Segensspruch an, wo ihn jetzt jede Besucherin und jeder Besucher sehen kann.

17 Gruppen in Spexard

In den Gütersloher Stadtteilen waren am Wochenende ebenfalls die Sternsinger unterwegs, um den Neujahrssegen in die Familien und Häuser zu bringen. Die Bruder-Konrad-Gemeinde in Spexard zählte zum Beispiel 17 Gruppen mit Kindern und Erwachsenen. „Die Gemeinde dankt allen Sternsingern und ihren Begleitern sowie allen Spendern herzlich für das großartige Ergebnis von 10.943,80 Euro“, heißt es in einer Mitteilung. Wie viel Geld insgesamt im Pastoralen Raum Gütersloh gesammelt wurde, steht aller Voraussicht nach Ende der Woche fest.