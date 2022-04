Straßenkunst zum Gütersloher Frühling am 7. und 8. Mai

Der Gütersloher Frühling am Wochenende 7. und 8. Mai steht unter dem Motto „Gütersloher Frühling in voller Blüte“.

Frühlingshafte Blumendekorationen säumen aktuell den Berliner sowie den Kolbeplatz. In Szene gesetzt werden sollen sie unter anderem am Wochenende 7. und 8. Mai.

Gütersloh (gl) -

Gütersloh Marketing

integriere erstmals 3D-Street-Art-Bilder sowie Mitmachaktionen zum Thema Street Art (Straßenkunst) in das Wochenende, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Verkaufsoffener Sonntag am 8. Mai

Zusätzlich zu einem Natur- und Gartenmarkt, einem BMX-Radparcours und Walk Acts könnten Besucher das bunte Treiben auf der Rasenfläche und der Parklandschaft beobachten. Der Gütersloher Einzelhandel lädt gleichzeitig zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai (13 bis 18 Uhr) ein.

Auf dem Berliner Platz machten am 7. und 8. Mai Street-Food-Trucks Halt, heißt es weiter. Passend zu den frühlingshaften Temperaturen gebe es erfrischende Getränke wie Cocktails, Bier und Softdrinks sowie süße und herzhafte Teigkugeln mitsamt Toppings. Ein Überblick über das weitere Programm.

Parklandschaften: Zwei grüne Oasen gibt es zum Gütersloher Frühling. Die Gestaltung der Parklandschaft auf dem Berliner Platz liegt erstmals in den Händen von Hartkämper Gartenbau. Das zweite grüne Zentrum fänden Besucher auf dem Kolbeplatz. Dafür zeichneten der Rasenhof Wullengerd und weitere Werterhalter verantwortlich.

Liegestühle auf den beiden Grünflächen eigneten sich dafür, das Treiben in der Innenstadt in aller Gemütlichkeit zu beobachten. Noch bis zum 22. Mai bleiben die Grünflächen mitsamt Blumendekorationen in der Innenstadt.

Straßenkunst auf Kolbe- und Berliner Platz

Street Art: Kolbe- und Berliner Platz werden am 7. und 8. Mai zur Leinwand für Künstler aus dem Bereich Street Art. Sie seien mit zwei- und dreidimensionalen Werken vertreten. Unter ihnen seien mehrere Nachwuchstalente sowie eine Künstlerin aus den Niederlanden. Sie verwandelten die Pflastersteine auf den Plätzen und in den Straßen in kunstvolle sowie bunte 2D- und 3D-Bilder.

Interaktives Street-Art-Projekt: Ort des Geschehens ist die gesamte Innenstadt. Künstler Dennis Josef Meseg plane zusammen mit der Künstlerin Irmgard Maria Jannssen-Otto eine Straßenmalerei, die sich über die Innenstadt von Gütersloh ausdehne.