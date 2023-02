Stadt und Stadtwerke Gütersloh stellen sich auf Warnstreik ein 

Für Dienstag (28. Februar) rufen die Gewerkschaften Verdi und Komba alle Tarifbeschäftigten in kommunalen Verwaltungen ganztägig zum Warnstreik auf. „Das wird voraussichtlich zu Einschränkungen bei der Stadt Gütersloh führen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung“, teilt die städtische Sprecherin Annette Blumenstein mit.

Kitas geschlossen: Notgruppen möglich

Voraussichtlich würden von den 22 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Gütersloh 20 entweder geschlossen bleiben oder eine Notgruppe anbieten. Alle Eltern würden heute direkt von den Leitungen der Kitas informiert, wie sich die Situation am morgigen Dienstag jeweils darstellen werde.

Betroffen sei möglicherweise auch die Müllabfuhr (Restmüll und Komposttonne) in den Abfuhrbezirken C und D. „Die Restmüll- und Biotonnen sollten auf jeden Fall an die Straße gestellt werden“, rät Blumenstein. Sollten sie bis abends nicht geleert worden sein, dann werde die Abfuhr am Samstag, 4. März, nachgeholt. Die Abfuhr der Gelben Säcke (Abfuhrbezirke C und D) und der Altpapiertonnen (Abfuhrbezirk N) werde durchgeführt, ebenso die Sperrmüllabfuhr. Eine Übersicht über die Abfuhrbezirke gebe es unter www.stadt.gt/abfuhrbezirke.

Streik in Gütersloh: Einschränkungen im Busverkehr

Auch die Mitarbeiter der Stadtwerke Gütersloh sind zum Warnstreik aufgerufen worden. Deshalb kann es im Stadtbusverkehr zu Einschränkungen und vermehrten Fahrtausfällen kommen. Betroffen sind ab 5.30 Uhr der reguläre Stadtbus- sowie der Schulbusverkehr und das Shuttle-Angebot. „Auch das Servicezentrum am ZOB kann vom Streik betroffen sein“, so Stadtwerke-Sprecherin Isabel Rüschoff. Aktuelle Informationen zum Bedienangebot sowie zu möglichen Fahrtausfällen gebe es unter www.stadtbus-gt.de und in der Stadtbus-App.

Der Betrieb der Stadtwerke-Bäder ist wahrscheinlich am Dienstagvormittag gesichert. Von der Streikbeteiligung der Beschäftigten hängt ab, ob es im weiteren Tagesverlauf zu Einschränkungen der Öffnungszeiten kommt. Im Stadtwerke-Kundenzentrum an der Berliner Straße 19 werden die Öffnungszeiten am morgigen Dienstag mit hoher Wahrscheinlichkeit aufrechterhalten. Es könnte jedoch zu längeren Wartezeiten bei der telefonischen Erreichbarkeit kommen.

