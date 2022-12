Streit vor dem Gütersloher Hauptbahnhof eskaliert

Nach einem Streit am Gütersloher Bahnhof musste ein 29-Jähriger mit Schnittverletzungen an der Hand ins Krankenhaus gebracht werden.

Gütersloh (gl) - Auf dem Bahnhofsvorplatz ist am Sonntagabend ein Streit eskaliert. Nach Polizeiangaben musste 29-jähriger Gütersloher mit einer Schnittverletzung an der Hand in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren werden. Ein weiterer Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Messer oder Glasflasche?

„Die Auseinandersetzung wurde von den Beteiligten und den Zeugen unterschiedlich beschrieben“, teilt Polizeisprecherin Katharina Felsch mit. Die Ermittlung des Tatablaufs seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fest steht, dass es zwischen einem 33-jährigen Mann aus Herzebrock-Clarholz, einem 29-jährigen Gütersloher und einer 42-jährigen Gütersloherin zu einem Streit auf dem Bahnhofsvorplatz gekommen ist. Tatbeteiligt soll auch ein bislang unbekannter Mann gewesen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung zog sich der 29-Jährige Schnittverletzungen an der Hand zu. Durch einen der Beteiligten wurde laut Polizei entweder ein Messer oder eine abgebrochene Glasflasche genutzt.

33-Jähriger sehr aggressiv

Die 42-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, als sie eigenen Angaben nach durch den 33-Jährigen angegriffen worden sei. Der Unbekannte flüchtete. Er war zwischen 20 und 30 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt gegen 20.28 Uhr trug er eine weiße Jacke, eine schwarze Hose und eine weiße Cappy.

Als die Polizei eintraf, zeigte sich der 33-Jährige sehr aggressiv. Zudem bestand der Verdacht, dass er ein Messer in den Taschen hatte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der alkoholisierte Mann. Er trat mehrfach in die Richtung der Polizisten. Durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Messer konnte bei ihm nicht aufgefunden werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.