Stükers Bratwurst-Grill in Gütersloh hat geöffnet

Am Kolbeplatz in Gütersloh hat Stükers Bratwurtst-Grill wieder geöffnet. Die Kunden freut´s: „Schön, dass wieder geöffnet ist.“

Gütersloh (din) - Gute Nachricht für alle Freunde der gepflegten Manta-Platte: Nach mehr als einem Jahr Pause hat Stükers Bratwurst-Grill am Kolbeplatz wieder geöffnet.

Zwar hat sich Otto Stüker in den Ruhestand verabschiedet. Aber zwei Pächter haben das Ladenlokal übernommen. Yilmaz (43) und Matthias Ogur (36) wollen den Grill in bewährter Tradition weiterführen. An der Einrichtung hat sich nichts verändert, auch auf der Speisekarte gibt es wenige Neuerungen. Die Wurst stammt nach wie vor von Stüker nach dem alten Rezept.