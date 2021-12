Tacho manipuliert?

Laut ADAC ist der Kilometerstand bei jedem dritten Gebrauchtwagen manipuliert. Windige Verkäufer könnten so den Preis um bis zu 3000 Euro steigern. om 1. Januar 2022 kann der Verkäufer aber haftbar gemacht werden.

Problem: Wie eine Manipulation nachweisen?

Lösung verspricht Car Cert – ein Unternehmen in Wiesbaden, an dem Arvato und damit der Gütersloher Bertelsmann-Konzern zu 40 Prozent beteiligt ist. Car Cert erstellt ein Zertifikat über den „Lebenslauf“ eines Autos, das außer historischen Tachoständen weitere Informationen wie die Ergebnisse von Hauptuntersuchungen, technische Daten, Hersteller-Rückrufe und die Laufleistung identischer Modelle enthält. Dafür kooperiert das Unternehmen unter anderem mit den Herstellern, DAT, TÜV, Dekra und dem ADAC.

In anderen Ländern gibt es vergleichbare Produkte bereits. In Deutschland scheiterten sie bisher an strenger Datenschutz-Bestimmungen. Car Cert erklärt, dieses Problem gelöst zu haben, und beruft sich auf ein Rechtsgutachten des früheren schleswig-holsteinischen Datenschutz-Beauftragten Thilo Weichert. Voraussetzung sei, dass das Zertifikat nur vom Halter beziehungsweise Eigentümer des Fahrzeugs erworben werden kann. Vorbesitzer müssten aber nicht informiert werden.

Gegründet wurde Car Cert 2016. Eigentümer ist neben Arvato noch Experian, ein globaler Anbieter von Informationsdienstleistungen mit Sitz in Irland. Experian hält einen Anteil von 60 Prozent. Das digitale Zertifikat kostet nach Angaben von Car-Cert-Geschäftsführer Patrick Scharwenka knapp 30 Euro.