Teurer Sportwagen prallt auf A2 gegen Leitplanke

Gütersloh/Bielefeld (gl) - Nach einem Verkehrsunfall auf der A2 sucht die Bielefelder Polizei Zeugen und einen Autofahrer. Ein 23-jähriger Gütersloher wurde leicht verletzt.

Gegen 14.55 Uhr befuhr der Gütersloher am Montag mit einem Audi A7 Sportback bei tiefstehender Sonne den linken Fahrstreifen der A 2 vom Autobahnkreuz Bielefeld in Richtung Gütersloh. Ein bislang unbekannter Autofahrer wechselte laut Autobahnpolizei vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Der Audi-Fahrer wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, geriet ins Schleudern und rutschte in die Leitschutzplanke.

Rettungssanitäter versorgten den leichtverletzten 23-Jährigen am Unfallort. Der Audi A7 Sportback war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppwagen transportierte ihn ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 67.100 Euro.

Der Fahrstreifenwechsler entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es soll sich bei dem Gesuchten um einen dunklen Wagen, vermutlich einen Mercedes, handeln.

Hinweisgeber werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521/545-0 zu wenden.