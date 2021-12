Tim Neubauer soll sich um Gütersloher Schulen kümmern

Gütersloh (gl/din) - Tim Neubauer (36) soll neuer Leiter des Fachbereichs Schule bei der Stadt Gütersloh werden. Der Rat der Stadt hat dem Vorschlag der Verwaltung am Freitag in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig zugestimmt. Darüber informierte Stadtsprecherin Annette Blumenstein im Anschluss an die Sitzung in einer Mitteilung.

Neubauer ist seit 2015 Verwaltungsleiter der Abteilung Bielefeld der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Dort verantwortet er unter anderem die Organisation des Studienbetriebs sowie die Personalentwicklung und hat in den vergangenen Jahren an wesentlichen Veränderungsprozessen der Hochschule entscheidend mitgewirkt.

In Bielefeld unterwegs

Zuvor war er im Anschluss an sein Studium vier Jahre bei der Stadt Bielefeld im Sozialbereich tätig. Die Voraussetzung für das Studium erwarb Neubauer an der Abendschule, parallel zur Tätigkeit als Sachbearbeiter im Bereich Integration beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Als nebenamtlicher Dozent und Ausbilder bringt der Bielefelder laut Mitteilung jahrelange Erfahrung in der Lehre mit an seine neue Wirkungsstätte bei der Stadt Gütersloh. Sportlich aktiv ist Tim Neubauer als Schiedsrichter im Fußball. Die Leitung des Fachbereichs Schule übernimmt er zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Reichlich Arbeit auf dem Schreibtisch

Mit dem Ausbau der Grund- und weiterführenden Schulen, der Digitalisierung und dem weiteren Aufbau der dritten Gesamtschule erwartet ihn im Gütersloher Rathaus reichlich Arbeit. Seit Vorgänger Roland Thiesbrummel im Zuge einer Neugliederung des Geschäftsbereichs des Beigeordneten Henning Matthes die Leitung des Fachbereichs Soziales übernommen hat, ist die Position im Fachbereich Schule vakant gewesen.