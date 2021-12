Trauer um langjährigen Leiter des Bachchors Gütersloh

Gütersloh (gl) - Das teilte am Mittwoch sein Sohn Peter Kreutz mit. Hermann Kreutz studierte Kirchenmusik in Herford sowie Chorleitung in Detmold. 1957 wurde er Kirchenmusiker in Gütersloh und sollte wegweisend für die Chorarbeit in der Stadt werden.

Ensemble hoch geschätzt

Unter seiner Leitung entwickelte sich der Bachchor im Zeitraum von 1957 bis 1989 zu einem der besten Ensembles weit über die Region Ostwestfalen hinaus. Schwerpunkte des Repertoires bildeten außer der klassischen Chorliteratur von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms neue anspruchsvolle Chorwerke von Hugo Distler, Johannes Driessler, Frank Martin und Francis Poulenc.

Ab 1964 wurden die Rundfunkgesellschaften auf den Bachchor aufmerksam. Sowohl der WDR als auch NDR und SFB machten in der Folge zahlreiche Aufnahmen vor allem auch selten aufgeführter A-cappella-Werke verschiedener Komponisten.

1959 wurde mit dem Bachchor eine erste Single-Schallplatte eingespielt, 1968 die erste Langspielplatte mit Bachchorälen. Seit 1970 gestaltete Hermann Kreutz mit dem Bachchor und dem WDR regelmäßig Offene Singen, die im Rundfunk live übertragen wurden. „Singt mit uns“ hieß die beliebte Reihe. Konzertreisen führten den Bachchor unter anderem nach Belgien, Frankreich und Polen.

Bachchor gewinnt mehrfach erste Preise

Auf dem internationalen Chorfestival in Miedzyzdroje wurden ihm zusammen mit weiteren Chören unter Leitung von Hermann Kreutz mehrfach erste Preise zugesprochen. Seit dem Mauerbau fuhr Hermann Kreutz mehr als 30 Jahre mit dem Bachchor regelmäßig über die Pfingsttage nach Berlin, um die kirchenmusikalische Arbeit in den Ostberliner Gemeinden zu unterstützen.

1975 erhielt Hermann Kreutz den Ruf als Dozent für Chorleitung an die damals zur Hochschule für Musik Detmold gehörende Abteilung in Münster. Seit Beginn des Ruhestands lebte Kreutz zunächst in Münster und führte noch bis vor wenigen Jahren die Chorarbeit mit der Bündheimer Kantorei, dem Kammerchor Münster und dem Chor der Volkshochschule Münster erfolgreich weiter.

Kreutz erhält 2015 Bundesverdienstkreuz

Für seine Verdienste für die Chorarbeit und die Völkerverständigung wurde Hermann Kreutz 1997 mit der Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh sowie 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Eigentlich habe er nach dem Abitur Schauspieler werden wollen, hatte Hermann Kreutz kurz vor seinem 90. Geburtstag im September noch in einem Gespräch mit dieser Zeitung erzählt.

Ein Onkel habe ihn zum Gesang gebracht. Der Gesang sollte ihn ein ganzes Leben lang begleiten. Hermann Kreutz wird im engen Familienkreis in Bergkirchen (Wiehengebirge) bei seiner Frau und deren Familie beigesetzt.