Trauerbank im Gütersloher Stadtpark bereit für Gespräche

Gütersloh (gl) - Einer Bank im Stadtpark zwischen Ehrenmal und der großen Wiese kommt in Zukunft eine besondere Funktion zu. Sie wird zur Trauerbank und damit zur Anlaufstelle für alle Menschen, die den Bedarf haben, in ihrer Trauer oder über ihre Trauer zu reden. Der Hospiz- und Palliativ-Verein Gütersloh sowie die Stadt haben diese Bank jetzt gemeinsam vorgestellt und ihrer Bestimmung übergeben.

„Sterben, Tod und Trauer gehören in die Öffentlichkeit“, darin sind sich Mareike Neumayer und Silke Schadwell, Trauerbegleiterinnen des Hospiz- und Palliativvereins Gütersloh schon lange einig. „Als wir zum ersten Mal von Trost- oder Trauerbänken gehört haben, hat uns diese Idee sofort angesprochen“, berichten Neumayer und Schadwell. „In vielen Städten gibt es schon solche Bänke. Sie stehen in Parks oder auf Friedhöfen.“ Zu bestimmten Zeiten seien sie von haupt- oder ehrenamtlichen Trauerbegleitern besetzt.

Ganz ohne Termin und Voranmeldung

Menschen könnten gezielt die Trauerbank aufsuchen oder auch zufällig während eines Spaziergangs vorbeikommen und ein Gespräch führen – ganz ohne Termin und Voranmeldung. „Das war uns sehr sympathisch und bietet eine tolle Ergänzung zu unseren bisherigen Trauerangeboten“, sagt Silke Schadwell.

Der passende Platz war laut Mitteilung der Stadtverwaltung schnell gefunden: Eine Bank im Stadtpark zwischen dem Ehrenmal und der großen Wiesenfläche. Sie steht etwas abseits des Weges vor einem Baum, und es gibt keine zweite Bank in der Nähe. Sie ist von der Brunnenstraße (Höhe Ärztehaus II) aus leicht zu erreichen durch einen etwa zweiminütigen Fußmarsch.

Von der Idee waren auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Grünflächen sofort angetan und sagten ihre Unterstützung zu. „Der Stadtpark mit seiner Natur und der ruhigen Atmosphäre ist der richtige Ort dafür“, sagt Daniela Toman. Sie und Dirk Buddenberg, Leiter des Fachbereichs Grünflächen, ließen die alte Bank durch eine neue ersetzen. Ein kleines Edelmetallschild weist auf die Funktion hin.

Bank an bestimmten Tagen besetzt

Die Trauerbank ist an jedem zweiten Dienstagnachmittag von 16 bis 17.30 Uhr in geraden Kalenderwochen besetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Für etwa anderthalb Stunden stünden dort – bei trockenem Wetter – Trauerbegleiter des Hospiz- und Palliativ-Vereins für Gespräche zur Verfügung.

Die ersten Gespräche sollen am Dienstag, 17. Mai, ab 16 Uhr stattfinden. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt Gütersloh uns bei der Umsetzung des Projektes so tatkräftig unterstützt hat“, bedanken sich die Organisatorinnen. Weitere Informationen zur Trauerbank gibt es unter 05241/7089024 und im Internet. www.hospiz-und- palliativmedizin.de