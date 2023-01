Unfall auf der Herzebrocker Straße in Gütersloh

Aufgrund gesundheitlicher Probleme soll der Ford-Fahrer in den Gegenverkehr geraten sein.

Gütersloh (ei) - Auf der Herzebrocker Straße sind Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 52-jähriger Gütersloher musste nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden.

Nach ersten Angaben der Polizei war der Fahrer eines Ford Focus auf der Herzebrocker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er offenbar aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. In Höhe der Einmündung Hermann-Simon-Straße prallte der Ford mit dem VW Polo einer 26-jährigen Gütersloherin zusammen.

Polizisten leisten Erste Hilfe

Hinter dem Ford fuhr zufällig eine Zivilstreife der Polizei. Die Beamten stoppten und leisteten Erste Hilfe. Unterstützung erhielten sie von weiteren Polizisten, die aus der nahe gelegenen Polizeiwache zum Unfallort geeilt waren.

Es waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Berufsfeuerwehr Gütersloh im Einsatz. Nach der Behandlung vor Ort wurde der 52-jährige Gütersloher ins Krankenhaus transportiert. Die 26-jährige Polo-Fahrerin erlitt einen Schock.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Herzebrocker Straße zwischen Hermann-Simon-Straße und B61 gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.