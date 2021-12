Unfall auf der Verler Straße endet glimpflich

Gütersloh (ei) - Zum Chaos im Feierabendverkehr ist es am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Verler Straße gekommen. Nachdem ein Bulli mit einem Tiguan zusammengestoßen war, musste die Landesstraße komplett gesperrt werden.

Um 15.20 Uhr war der 22-jährige Fahrer eines in Bad Oldesloh zugelassenen VW Bulli in Richtung Verl unterwegs, als er zwischen der Determeyerstraße und der Thaddäusstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Tiguan, an dessen Steuer ein 22-jähriger Gütersloher saß. Der Bulli geriet nach rechts von der Fahrbahn und blieb schließlich in einem angrenzenden Graben liegen. Der Tiguan mit Elektroantrieb blieb auf dem Asphalt stehen.

Elektrofahrzeug stromlos geschaltet

Durch das automatische Notrufsystem im Tiguan wurde die Kreisleitstelle der Feuerwehr informiert. Unfallbeteiligte meldeten sich ebenfalls über Notruf. Der Löschzug Spexard rückte mit zwei Fahrzeugen aus. Ferner wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Unfallstelle entsandt. Ins Krankenhaus musste aber niemand.

Die Fahrzeuge versperrten allerdings die Fahrbahn. Daher musste die zu der Zeit ohnehin überlastete Verbindungsstrecke zwischen Verl und Gütersloh komplett gesperrt werden. Vor allem der Lupinenweg in Spexard musste als Ausweichstrecke herhalten.

Der elektroangetriebene Tiguan wurde von den Feuerwehrleuten mit Hilfe einer entsprechenden Rettungskarte stromlos geschaltet. An beiden Fahrzeugen entstand großer Schaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt rund 40 000 Euro geschätzt. Nach knapp zwei Stunden konnte die Straße um 17.10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.