Unfall in Gütersloh: Autofahrer eingeklemmt 

Gütersloh (ei) - Zwei Menschen sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Marienfelder Straße in Höhe der Zufahrt zum Kompostwerk verletzt worden. Als eine 24-Jährige Audifahrerin die Bundesstraße überqueren wollte, übersah sie nach ersten Ermittlungen einen aus Richtung Marienfeld herannahenden Fiesta.

Die Fahrerin des A6 Avant, so die Darstellung der Polizei, wollte die Straße in Richtung Kompostwerk überqueren, als der 20-jährige Fiestafahrer in Richtung Gütersloh unterwegs war. Der Audi prallte in die Fahrerseite des Ford, der nach rechts von der Straße abkam und auf dem Dach um Graben liegen blieb.

B513 zwei Stunden gesperrt Der Audi prallte in die Fahrerseite des Ford.

„Wir sind zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden, berichtete Dienstgruppenleiter Frank Reuter an der Unfallstelle.

Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr waren insgesamt vier Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Unfallstelle von der Kreisleitstelle entsandt worden.

Der Fahrer des Fiesta musste mit hydraulischen Geräten aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach eine ersten Behandlung an der Unfallstelle wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Die Audifahrerin kam zur Kontrolle ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Bundesstraße 513 blieb rund zwei Stunden voll gesperrt. Vor Ort machte sich auch ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh ein Bild des Schadensausmaßes.