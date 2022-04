Unfall in Gütersloh: Mercedes prallt gegen Ampel

Gütersloh (ei) - Offenbar zu spät hat sich am Mittwochnachmittag ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer überlegt, dass er vom Westring rechts auf die Hans-Böckler-Straße in Gütersloh einbiegen will. Der Fahrer verlor vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Gewalt über den GLA, der vor einen Ampelmast prallte.

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Zuvor war der Gütersloher auf dem rechten der beiden Geradeaus-Fahrstreifen der Bundesstraße 61 in Richtung Rheda-Wiedenbrück unterwegs. Erst im Bereich der Haltelinie überlegte sich der Mann dann augenscheinlich, doch noch abbiegen zu wollen, und riss das Lenkrad herum. Der Wagen prallte vor den Ampelmast auf der Querungshilfe. Die komplette Anlage fiel danach aus. Im Umfeld der Kreuzung kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und längeren Wartezeiten.

Der verletzte Autofahrer wurde an der Unfallstelle notärztlich behandelt. Alkohol- und Drogentests verliefen nach Angabe der Beamten an der Unfallstelle negativ. Der 26-Jährige wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Hans-Böckler-Straße musste im Einmündungsbereich komplett gesperrt werden. Von der Wiedenbrücker Straße aus konnten die Verkehrsteilnehmer nur rechts in Richtung Bielefeld abbiegen. Die Beamten der Berufsfeuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 65.000 Euro geschätzt.