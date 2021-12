Unfallursache auf der A2 bei Gütersloh noch unklar 

Am frühen Samstagmorgen sind ein Transporter, ein Pkw-Kombi und ein Pkw in einen Unfall auf der A2 bei Gütersloh beteiligt gewesen.

Gütersloh (ei). Wie es am frühen Samstagmorgen zu dem schweren Unfall auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover gekommen ist, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben.

Pkw-Kombi landet auf dem Dach

Fest steht nur, dass ein Pkw auf dem Dach lag, ferner ein Transporter und ein Kombi beteiligt waren. Gegen 4.30 Uhr waren die ersten Notrufe bei Polizei und Feuerwehr eingetroffen. Nach einer ersten Erkundung stellte sich dann heraus, dass insgesamt zehn Beteiligte betroffen waren, fünf Erwachsene und fünf Kinder.

Daher wurde ein Massenanfall von bis zu zehn verletzten Personen ausgelöst, die Leitende Notärztin Jutta Grabe eilte ebenso zur Unfallstelle wie neun Rettungs- und drei Krankenwagen. Vor Ort stellte sich dann aber schnell heraus, dass lediglich zwei Personen verletzt waren, einer davon wollte nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Ein Verletzter muss ins Krankenhaus

„Wir haben einen Bereitstellungsraum eingerichtet, wo drei Rettungs- und drei Krankenwagen der Hilfsorganisationen nahe der Anschlussstelle Gütersloh in Reserve standen“, berichtete Einsatzleiter Jens Budde.

Ein Verletzter wurde mit leichteren Blessuren in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert, die übrigen neun Beteiligten wurden mit Transportern der Feuerwehr zur Betreuung ins Feuerwehrhaus des Löschzuges Spexard an der Verler Straße gebracht.

Verkehr wird über Standstreifen geleitet

Zu dem Unfall war es in Höhe der Brücke Berensweg gekommen, hier lagen ein Pkw auf dem Dach, ein Hyundai-Transporter leicht beschädigt an der Mittelleitplanke und ein stark beschädigter Seat Leon. Die Beamten der Autobahnpolizei Bielefeld sperrten die drei Fahrstreifen, der Verkehr konnte über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Die Fahrzeuge stauten sich auf einer Länge von bis zu drei Kilometern. Die drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, gegen 7 Uhr waren alle Behinderungen beseitigt.