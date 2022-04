Unfallverursacher setzt seine Fahrt auf A2 einfach fort

In der Mittelleitplanke endete die Fahrt des schwarzen BMW, der zuvor von einem anderen Autofahre ausgebremst worden war. Fotos: Eickoff

Gütersloh (ei) - Nachdem er einen schweren Unfall mit einem Verletzten und 95.000 Euro Schaden verursacht hatte, ist ein Autofahrer am Samstagnachmittag über die Autobahn 2 weiter in Richtung Hannover geflüchtet. Zu dem Unfall war es um 16.21 Uhr kurz hinter der Rastanlage Gütersloh-Süd im Bereich der Brücke Brockweg gekommen.

Ausgebremster Fahrer verliert Kontrolle über Pkw

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Bielefelder Fahrer (35) eines in Heilbronn (Baden-Württemberg) zugelassenen 3er BMW auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs, als vor ihm ein anderes Fahrzeug vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern bremste der Bielefelder den Mietwagen stark ab und verlor die Gewalt über die schwarze Limousine. Der Wagen touchierte mit dem Heck die Mittelleitplanke und schleuderte nach rechts, prallte gegen einen Transporter Sprinter sowie gegen das Heck eines Lkw-Aufliegers. Anschließend rutschte der BMW zunächst gegen die rechte Leitplanke, eher er wieder über alle drei Fahrstreifen in die Mittelleitplanke schoss.

Der 54-jährige Fahrer des Sprinters aus Augustdorf (Kreis Lippe) sowie der Fahrer (46) des Lkw konnten ihre Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen abbremsen. Sie blieben unverletzt. Der BMW-Fahrer wurde an der Unfallstelle von einer Notärztin aus Gütersloh behandelt und anschließend mit einem Rettungswagen aus Rheda-Wiedenbrück in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Zur Absicherung der Unfallstelle war ferner der Löschzug Spexard alarmiert worden.

Tank des Lkw-Aufliegers bleibt unbeschädigt

Unbeschädigt blieb der Tank-Auflieger des Lkw, den der BMW touchiert hatte.Der im Rhein-Erft-Kreis (Bergheim) zugelassene Lkw hatte Monopropylenglykol geladen, das in der Lebensmittelindustrie unter anderem als Lebensmittelzusatzstoff (E 1520) für Kaugummis und Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln oder Tabletten zugelassen ist. Da der Tank des Aufliegers aber nicht beschädigt worden war, mussten seitens der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Stau bis auf fünf Kilometer Länge

Für rund eine Stunde war die Autobahn 2 zwischen der Umfallstelle und der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück gesperrt.Die Beamten der Autobahnpolizei sperrten die Schnellstraße für rund eine Stunde. Die Fahrzeuge stauten sich auf einer Länge von etwa fünf Kilometern bis zur Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück. Nach etwa zwei Stunden hatte sich der Verkehr wieder normalisiert. An dem BMW entstand Totalschaden, der neuwertige Auflieger des Lkw wurde erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bielefeld, Telefon 0521/ 545-0 in Verbindung zu setzen.