Verbraucherzentrale Gütersloh warnt vor dubioser Energiefirma

Eine dubiose Energiefirma bietet nach Angaben der Verbraucherzentrale überteuerte Strom- und Gasverträge an.

Am Telefon werden von der Firma die Zählernummern und persönliche Daten verlangt.

Gütersloh (gl) - Die Verbraucherzentrale Gütersloh verzeichnet nach eigenen Angaben aktuell vermehrt Beschwerden über die Nowenergy GmbH. Diese gebe sich laut Schilderung der Betroffenen als Stadtwerke Gütersloh aus und locke die Verbraucherinnen und Verbraucher, in neue Strom- und Gasverträge zu schlechteren Konditionen einzusteigen, warnt die Verbraucherberatung.

Stadtwerke distanzieren sich

„Bereits im Dezember des Jahres 2021 ist das Unternehmen unter einem anderen Namen negativ aufgefallen“, erklärt Julian Lambracht, Leiter der Beratungsstelle an der Blessenstätte. „Wir möchten frühzeitig warnen, denn es handelt sich definitiv um das Vorgaukeln falscher Tatsachen.“

Das betrügerische Unternehmen gehe dabei wie folgt vor: Telefonisch werden die Zählernummern und die persönlichen Daten der Betroffenen verlangt. Dabei werden günstigere Energieverträge in Aussicht gestellt. Die Stadtwerke Gütersloh distanzieren sich ausdrücklich von diesen Anrufen und betonen, dass sie keine Zusammenarbeit mit Nowenergy eingegangen sind. „Generell raten wir dazu, keine Verträge telefonisch zu vereinbaren“, sagt Lambracht.

Widerrufsrecht nutzen

Persönliche Daten, Zählerstände oder Bankverbindungen sollten auch in einer Drucksituation am Telefon keinesfalls preisgegeben werden. „Unverbindliche Angebote können Sie sich stattdessen zuschicken lassen. Energieverträge müssen schriftlich bestätigt werden“, sagt Lambracht. Sollte ein Verdacht auf einen Telefon-Betrug bestehen, sollten die Betroffenen Name, Firma und Telefonnummer des Anrufenden notieren.

Sollten Verbraucher auf die Betrugsmasche hereingefallen sein, sei das 14-tägige Widerrufsrecht die schnellste und beste Möglichkeit den Vertrag zu kündigen, erklärt Julian Lambracht. Die Gefahr bestünde allerdings darin, dass der ursprüngliche Vertrag bei dem alten Auftraggeber bereits gekündigt sei und der preiswertere Tarif vom Kunden nicht wieder in Anspruch genommen werden könne.