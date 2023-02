Vesperkirche bietet Warmesfür den Körper und die Seele

Auftakt am Sonntag: Die Vesperkirche Gütersloh bietet wieder ein vielfältiges Programm. Das Motto: „Warmes für Körper und Seele“.

Nach zwei pandemieeingeschränkten Ausgaben hoffen die Organisatoren der Vesperkirche ein Kreis von Ehrenamtlern wieder auf ein Fest der Begegnung. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Gütersloh (gl) - Die Vesperkirche Gütersloh steht in den Startlöchern. Mit mehreren, über den Tag verteilten Essensausgaben, mit Musik, Denkanstößen, einem interreligiösen Gottesdienst und einem Krimiabend beinhaltet schon der Auftakt an diesem Sonntag, 5. Februar, ein reichhaltiges Programm. Eine Woche lang, bis einschließlich Sonntag, 12. Februar, findet die Vesperkirche in der Martin-Luther-Kirche statt – dieses Jahr von morgens bis abends. Das Motto: „Warmes für Körper und Seele“.

Auftakt macht ein interreligiöser Gottesdienst.

Schon am Eröffnungssonntag wird die Vesperkirche durchgehend geöffnet sein. Es gibt Mittagessen, nachmittags Kaffee und Kuchen, Abendbrot – alles kostenlos. Hinzu kommt das Begleitprogramm. Den Auftakt macht ein interreligiöser Gottesdienst. Er beginnt um 10 Uhr und wird gestaltet von Pfarrer Stefan Salzmann und anderen Mitwirkenden. Dazu zählen Eva-Maria Dierkes von der katholischen Gemeinde und Julya Ibrahim vom Islamischen Zentrum. Aus christlicher und muslimischer Sicht blicken sie auf einen Satz, der der biblischen Figur Hagar zugesprochen wird: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Musikalisch begleiten den Gottesdienst der Chor After Eight und das Duo Klaus Windel (Klavier) und Stefan Grollmann (Klarinette).

Um 11.30 Uhr öffnen sich die Türen für die Essensausgabe, die ab 12 Uhr und in einer weiteren Schicht ab 13 Uhr erfolgt. Zwei Mahlzeiten stehen zur Auswahl. Zwischen den beiden Ausgabezeiten spricht Steffen Böning, Weberei-Chef und Mitorganisator der Vesperkirche, einen kurzen Impuls/Denkanstoß. Nachmittags wird ab 15 Uhr Kuchen gereicht, gebacken von Fritzenkötter und Gerd’s Backstube. Auch hier werden die Gäste wieder von Helfern bewirtet. Um den Kaffee kümmern sich die Gütersloher Landfrauen – die ohnehin während der gesamten Vesperkirche mitwirken, in den Folgetagen auch schon ab spätem Vormittag.

Fröhliches Liedgut aus fernen Ländern

Um 16 Uhr startet die erste Musikeinlage: Die Musikerin Figen Arsu spielt auf der Ney, einer orientalischen Langhalsflöte. Um 18 Uhr folgt das nächste Kurzkonzert: Der Koro Turku, ein multinationaler Chor, bringt ansteckendes, fröhliches Liedgut aus fernen Ländern mit. Ab 18 Uhr wird Abendbrot serviert, gebacken und geliefert vom Kiebitzhof des Wertkreises Gütersloh, der an diesem Sonntagabend zugleich das integrative Helferteam stellt. Naheliegend: Den Impuls/Denkanstoß um 18.15 Uhr spricht Steffen Gerz, Sprecher der gemeinnützigen Einrichtung. Jeden Abend klingt die Vesperkirche mit einer Kulturveranstaltung aus. Am Eröffnungssonntag überträgt sie live den „Polizeiruf 110“ – thematisch passend, denn geht es um den Fall eines Pilgers.