Vision Two stattet Schulen mit Luftfilteranlagen aus

Mobile Luftfilteranlagen sollen in Gütersloher Schulen die Raumluftqualität verbessern. Die Firma Vision Two ist beauftragt, die Schulen mit den Geräten auszustatten.

Gütersloh (gl) - Das Unternehmen Vision Two erhält den Zuschlag für die Lieferung von mobilen Luftreinigungsgeräten für die Gütersloher Klassenräume. Das hat am Donnerstag Henning Matthes als zuständiger Beigeordneter für den Bereich Schulen bekanntgegeben.

Ausgeschrieben worden sei in zwei Losen, teilt Stadtsprecherin Susanne Zimmermann mit: Einmal für die Räume, in denen über reguläre Fensterlüftung grundsätzlich ein ausreichender Luftwechsel erreicht werden kann, zum anderen für Räume, in denen Fensterlüftung eingeschränkt möglich ist. In beiden Losen habe Vision Two den Zuschlag bekommen.

Ausstattung soll so schnell wie möglich starten

„Aktuell sind wir mit dem Anbieter, der auch die Installation übernimmt, in der Abstimmung zur Organisation der Ausstattung, der Ausstattungsreihenfolge und zu den vorbereitenden Arbeiten“, erläutert Matthes die nächsten notwendigen Schritte. Mit der Ausstattung solle nun so schnell wie möglich begonnen werden. Ausgestattet werden sollen knapp 700 Klassenräume in den 25 Schulen in Trägerschaft der Stadt Gütersloh (8 weiterführende Schulen, 17 Grundschulen).

Nachdem eine erste Ausschreibung ohne Ergebnis geblieben sei, weil keiner der Anbieter die Kriterien erfüllt habe, habe es nun eine erfreuliche Anzahl von Bewerbern gegeben, so Zimmermann: 25 für Los 1 und 24 für Los 2. Für das Gesamtprojekt inklusive Einbau ist die Stadt zuletzt von einem Kostenrahmen in Höhe von 2,3 Millionen Euro ausgegangen.