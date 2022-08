Volksbank Bielefeld-Gütersloh fördert 100 Vereine

Vereine und Organisationen aufgepasst: Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh will erneut 100 Vereine in der Region mit je 1000 Euro unterstützen.

Will Vereine unterstützen: Michael Deitert, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bielefeld-Gütersloh.

Gütersloh (gl) - Bereits im vergangenen Jahr konnten sich 100 Vereine über einen Geldregen der Volksbank Bielefeld-Gütersloh freuen.

„Auch wenn Corona etwas in den Hintergrund gerückt ist, wissen wir doch, dass viele Vereine weiter Probleme haben, den Geschäftsbetrieb und das Vereinsleben so wie vor der Pandemie auszurichten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Michael Deitert in einer Mitteilung die Fortsetzung der Hilfsaktion.

„Holt euch das Geld“

Unter dem Motto „Holt euch die 1000! Deine Bank für deinen Verein“ stellt die Volksbank auch in diesem Jahr 100 000 Euro zur Verfügung. Damit haben 100 gemeinnützige Vereine und Organisationen die Chance, 1000 Euro für die Vereinskasse zu erhalten. „Wir haben engen Kontakt zu vielen Vereinen und kennen ihre Sorgen: Die Sportvereine suchen händeringend Übungsleiter und Trainer, aber die Ausbildung kostet viel Geld. Auch andere Organisationen haben Ehrenamtliche in der Pandemie verloren.

Veranstaltungen und Events, die sonst immer für gute Einnahmen sorgten, konnten gar nicht oder nur im kleinen Rahmen durchgeführt werden. Auch Mitgliederschwund hat zu empfindlichen Einnahmerückgängen geführt“, so Deitert weiter. „Daher wiederholen wir unsere Hilfsaktion gern, denn wir wissen, wie wichtig diese Finanzspritze für die Vereine und Organisationen ist.“

Im August bewerben

Den ganzen Monat August über können sich alle Organisationen, die als gemeinnützig anerkannt sind und aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank kommen, auf der Internetseite www.volksbank-bi-gt.de/deinebank einfach und unkompliziert bewerben.

Am 20. September, dem Weltkindertag, werden dann unter allen Teilnehmern 100 Vereine in einem spannenden Livestream ausgelost. „Wir hoffen, dass erneut viele Vereine die Chance ergreifen und sich bewerben“, wünscht sich Deitert. Im vergangenen Jahr seien 369 Vereine in der Lostrommel gewesen. Weitere Details auf www.volksbank-bi-gt.de/deinebank