Vornamen „Leon“ und „Ella“ in Gütersloh besonders beliebt

1916 Geburten sind im Jahr 2022 in Gütersloh registriert worden. Die beliebtesten Vornamen sind „Ella“ und „Leon“.

NRW-weit waren wieder Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen – beide finden sich laut Mitteilung der Stadtverwaltung auch in Gütersloh unter den Top 5 des Jahres 2022.

Weniger Geburten

Nach wie vor erfreuen sich kurze Namen besonderer Beliebtheit. Auf Ella folgen bei den Mädchennamen Emilia, Mia, Maria und Sophie (in Gütersloh) auf der Beliebtheitsskala, bei den Jungen wurden nach Leon die Namen Felix, Luca, Noah und David (in Gütersloh) am häufigsten gewählt.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1916 Geburten beim Standesamt Gütersloh registriert, 159 Geburten weniger als im Vorjahr 2021 mit 2075 Geburten. Dabei handelt es sich immer um in Gütersloh geborene Kinder, nicht zwingend auch zugleich um in Gütersloh wohnhafte Kinder und Familien.