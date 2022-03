Wärmepumpe plus Photovoltaik als nachhaltiges Heizsystem

Nachhaltige Heizsysteme sind zurzeit gefragt. Über Wärmepumpen informiert die Verbraucherzentrale in einer Kampagne.

Gütersloh (bit) - Die Verbraucherzentrale Gütersloh mit Verbraucherberater Julian Lambracht im Haus der Stadtbibliothek startet die Kampagne „Besser heizen – Wärmepumpen“. Ansprechpartnerin ist die Energieberaterin und Vorsitzende des Vereins „Gütersloher Klima-Tisch“, die Ingenieurin und Architektin Brigitte Topmöller.

Da der Austausch von mit fossilen Brennstoffen betriebener Heizungen im Zuge des Klimawandels an Bedeutung gewinne, rücke die Wärmepumpe für Ein- und Mehrfamilienhäuser als zukunftssichere Alternative in der Heizungstechnik in den Blickpunkt.

Telefonische Beratung

Die Verbraucherberatung bietet nach Absprache telefonische Beratung an jedem Donnerstag von 14 bis 18 Uhr an. Informationen und Ratschläge rund um das Thema vermittelt auch ein kostenloses Online-Seminar am Mittwoch, 23. März, um 18 Uhr mit Anmeldung unter www.verbraucherzentrale.nrw/waermepumpe/veranstaltungen.

Es geht um gedämmte neue Häuser und gut sanierte alte. Eine falsche Entscheidung wäre mit hohen Kosten verbunden, begründet Brigitte Topmöller die Wichtigkeit fachkundiger Beratung. Wärme könne aus der Luft und dem Erdreich entnommen werden, die mit Strom auf Heiztemperatur aufbereitet werden müsse, erläutert die Energieberaterin.

Bestandsgebäude müssen geprüft werden

Dazwischen sollte der Unterschied möglichst gering sein. Topmöller nennt ein Beispiel: Die Entnahme-Temperatur aus der Erde betrage zehn Grad, die Fußbodenheizung habe 25 Grad, die Differenz betrage lediglich 15 Grad. Ideal kombinieren lasse sich eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage, die Eigenstrom erzeuge, der sich wiederum verwenden lasse für das Hochfahren der Erdwärme. Erkenntnis der Verbraucherberatung: Solche modernen Wärmepumpensysteme seien nahezu CO2-neutral.

Brigitte Topmöller unterstreicht: „In jedem Fall muss im Vorfeld beachtet werden, ob das Bestandsgebäude für die Versorgung mit einer Wärmepumpe geeignet ist und wie es sich dafür bedarfsgerecht fit machen lässt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der energetischen Sanierung der Gebäudehülle. Erst wenn die Grundvoraussetzung für den Betrieb erfüllt und mögliche Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, ist die Wärmepumpe derzeit das zukunftssicherste Heizungssystem.“

Ölheizungen bald die Ausnahme

Die Energie-Expertin gibt zu bedenken, dass die CO2-Besteuerung fossile Brennstoffe wie Öl und Gas weiter verteuern werde und neue Ölheizungen ab 2026 nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sein sollen. Weitere Informationen gibt es unter 05241/ 7426613.