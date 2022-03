Warum jedes  Zuhause immer nur zufällig ist

Gütersloh (upk) - Sein Wunsch: Hier nicht immer als Ausländer bezeichnet zu werden. Allein der Satz „Woher kommst du?“, nervt ihn. „Sag, wo meine Heimat liegt“, fragt der deutsch-bosnische Schriftsteller Sasa Stanisic in seinem Roman „Herkunft“ und geht auf Spurensuche – nach seiner Familie, seiner Vergangenheit und seiner Herkunft.

Ein biografisches Selbstporträt, das Regisseur Felix Hafner für das Münchner Volkstheater – die Premiere war am 22. Oktober 2020 – adaptiert hat. Ein Schauspiel, das am Wochenende auch im Gütersloher Theater durch seine Komplexität und nicht zuletzt durch die großartige Leistung der sechs Darsteller für einen nachhaltigen Abend sorgte. Eine Stunde und 40 Minuten intensives Spiel: Der Beifall für das Ensemble – mit Jacob Immervoll, Jan Meeno Jürgens, Jonathan Müller, Pola Jane O’Mara, Nina Steils und Anne Stein – wollte kein Ende nehmen.

Flüchtlingsgeschichten

Und: Schon bevor die Besucher ihre Plätze eingenommen hatten, wurden auf der puristisch daherkommenden Bühne Flüchtlingsgeschichten erzählt. Hafners Team hatte dazu Passanten auf den Straßen Münchens interviewt und gefragt, was für sie der Begriff „Heimat“ bedeute.

Geboren wurde Sasa Stanisic 1978 in Visegrad an der Drina, im ehemaligen Jugoslawien. Ein Land, das es seit 1995 (Unterzeichnung des Abkommens von Dayton) nicht mehr gibt. Während das Land im Bürgerkrieg zerfällt, flieht der junge Bosnier mit seinen Eltern nach Deutschland. Zunächst nach Heidelberg, wo ihn das „kaputte“ Schloss an Ruinen in seiner Heimat erinnert. „Jedes Zuhause ist ein zufälliges“, blickt der heute in Hamburg lebende Familienvater zurück.

Auf den Spuren der Großmutter

In München habe er übrigens die wichtigsten Jahre seines Lebens gehabt. Während der Autor im Roman und auf der Bühne szenisch Erinnerungen sammelt, kommen diese seiner an Demenz erkrankten Großmutter Kristina („Oma vergisst sie“) abhanden. Als sie 2018 mit 87 Jahren von einer Leiter fällt, ins Heim kommt und dort wenig später stirbt, stellt ihr Enkel fest, dass in Bosnien die Familie demente Menschen pflege.

Erinnerungen mit einem offenen Ende

Bei einem Besuch in Visegrad („sterbende Dörfer mit alter Bevölkerung“) ist er von Grabstein zu Grabstein gelaufen, hat aus der Quelle seines Großvaters getrunken. Weitere Szenen sind die Erinnerung an ein Fußballspiel der Bayern gegen Roter Stern Belgrad 1991. „Da stand das ganze Land hinter einer gemeinsamen Sache“, erinnert sich der Autor.

Zu den Reminiszenzen gehören aber auch die brutalen Angriffe auf Migranten und Flüchtlingsheime wie den auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Felix Hafner und seinen sechs „Suchenden“ (Choreographie: Blenard Azizaj) gelingt es, in spannenden, szenischen Momenten, das pure Nacherzählen des biografischen Stoffs zu vermeiden. In dieser Inszenierung bekommen alle Figuren Statur. Erinnerungen mit offenem Ende, die vielschichtig sind und immer wieder neu geschrieben werden können.