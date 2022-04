Was sich Miele bei Start-ups abguckt

In Teams arbeiten Miele-Beschäftigte daran, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen – das Programm heißt Pioneers Camp.

Wie das Gütersloher Familienunternehmen am Dienstag mitteilte, würden in der rund 22.000 Mitarbeiter zählenden Belegschaft – davon etwa 11.400 in Deutschland – „Unternehmer und Unternehmerinnen“ gesucht. Sie sollen ei­genverantwortlich ihre Geschäftsideen verfolgen, um sie dann entweder in einer neuen Organisationseinheit oder als Ausgründung in einem separaten Unternehmen umzusetzen.