Weihnachtstüten und Impfaktion für Wohnungslose

Bescherung und Impfaktion - das kombiniert die Wohnungslosenhilfe der Diakonie Gütersloh. Am 16. Dezember sind alle Klienten dazu eingeladen.

Gütersloh (gl) - Das Team der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Gütersloh veranstaltet am 16. Dezember eine Open-Air-Weihnachtsfeier inklusive einer Impfaktion für ihre Klientel. Wie im vergangenen Jahr soll es erneut Weihnachtspäckchen für die Kundinnen und Kunden der Wohnungslosenhilfe geben.

Corona mache den Klienten, Freunden und Unterstützern der Wohnungslosenhilfe einen Strich durch die Rechnung, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie: Das traditionelle Weihnachtsfrühstück müsse erneut ausfallen. Stattdessen werde es eine kleine Weihnachtsfeier mit Bratwürstchen und Bläsermusik unter freiem Himmel geben, unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Dafür hatte die Wohnungslosenhilfe frühzeitig das Ordnungs- und das Gesundheitsamt sowie den Krisenstab der Diakonie involviert.

Geschenke statt eines gemeinsamen Frühstücks

Dabei sollen die Geschenke nicht fehlen. „Die Weihnachtstüten sind im vergangenen Jahr sehr gut angekommen und haben für glänzende Augen gesorgt. Wohnungslose Menschen haben meist keinen Kontakt mehr zu ihren Familienangehörigen. Wir hoffen deshalb, in diesem Jahr 100 bis

Sachspenden für die Veranstaltung können bis Freitag, 10. Dezember, in der Beratungsstelle der Wohnungslosenhilfe der Diakonie an der Kirchstraße 10b abgegeben werden. Wer die Arbeit der Wohnungslosenhilfe finanziell unterstützen möchte, kann das über folgendes Spendenkonto tun: Diakonie Gütersloh e.V.; IBAN: DE50 3506 0190 2118 1550 28; BIC: GENODED1DKD; Zweck: „Wohnungslosenhilfe, KST 330, Spende“. Weitere Informationen zur Arbeit der Wohnungslosenhilfe gibt es im Internet.Wohnungslosenhilfe Diakonie

150 Weihnachtspakete verschenken zu können“, berichtet Jan Sassenberg von der Wohnungslosenhilfe. Die Gütersloher Tafel steuert dafür erneut Lebensmittel bei. Die Wohnungslosenhilfe wird Einkaufsgutscheine, Schokolade und Hygieneartikel ergänzen.

Und dafür werden noch Geld oder Sachspenden benötigt. „Von der Spendenbereitschaft hängt ab, wie viele Menschen wir beschenken können. Jeder Cent zählt“, betont Sassenberg. „Wer sich mit Sachspenden wohler fühlt und statt Geld lieber ein schönes Duschgel, Süßigkeiten oder Kaffee verschenken möchte, ist uns ebenfalls herzlich willkommen.“

Impfaktion auch zum Auffrischen

Verbunden mit dem Fest ist ein mobiles Impfangebot. Aufgrund der sich zuspitzenden Infektionslage seien die Erst- beziehungsweise Auffrischungsimpfungen möglichst vieler wohnungsloser Menschen vorrangiges Ziel. „Schon vor einem halben Jahr haben wir eine Impfaktion für Menschen in Wohnungsnot organisiert“, erzählt Sassenberg. Mehr als 70 Menschen seien zumeist mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson versorgt worden. Gerade für Menschen, die obdachlos seien oder in prekären Wohnverhältnissen lebten, sei der Schutz vor Covid-19 wichtig.

„Allein in den städtischen Notunterkünften leben 170 Menschen, viele davon in Massenquartieren. Weitere 100 bedürftige Menschen kommen jede Woche zu unserer Beratungsstelle“, so Sassenberg weiter. Björn Neßler, Vorstand der Diakonie Gütersloh, dankt allen Beteiligten: „Impfen bei einer coronakonformen, weihnachtlichen Veranstaltung – dieser niedrigschwellige Ansatz kommt an.“