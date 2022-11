Wellington schließt am Gütersloher Kolbeplatz

Die Fluktuation am Kolbeplatz hält an, und die Gütersloher Innenstadt verliert ein weiteres Fachgeschäft.

Unter dem Bogen am Kolbeplatz schließt im Februar oder März nächsten Jahres das Geschäft Wellington of Bilmore. Am Mittwoch beginnt der Ausverkauf.

Gütersloh (din) - Der Bekleidungshändler Wellington of Bilmore schließt seine Filiale mit der Adresse Kolbeplatz 5 in Gütersloh. Darüber informierte Inhaber Michael Meyer zu Erpen am späten Montagnachmittag. Schon am Mittwoch dieser Woche nach dem Feiertag soll der Ausverkauf beginnen und bis Februar oder März nächsten Jahres laufen, wie der Kaufmann auf Nachfrage sagte.

Das Geschäft war im März 2015 eröffnet und laut Inhaber mit viel Engagement und Herzblut geführt worden. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage und vor allem der Perspektiven in naher Zukunft“ würden die Filialen in Bielefeld zusammengelegt. Das Geschäftsfeld Einzelhandel werde damit konzentriert und verschlankt.

Einzelhandel unter Kosten- und Konkurrenzdruck

„Zudem wird der gesamte Einzelhandel zunehmend mit massiv steigenden Kosten belastet: Energie, allgemeine Betriebskosten und Transportkosten“, führte Meyer zu Erpen weiter aus. Die höheren Verkaufspreise in der Zukunft würden allen Einschätzungen nach zu einer weiteren Kaufzurückhaltung führen. Damit würden auch „die Deckungsbeiträge zunehmend unter Druck stehen“. Kunden und Händler hätten mit einer „rezessiven und inflationären Entwicklung zu kämpfen“.

Der Siegeszug des Internethandels habe „zu einem nie dagewesenen Paradigmenwechsel im gesamten Einzelhandel mit eben enormen Umsatzverschiebungen geführt“, erklärte der Einzelhändler – „Ende offen“.

Strategie ruht auf drei Säulen

Das Unternehmen Wellington of Bilmore mit Sitz in Werther werde zukünftig auf drei Säulen stehen. Dazu zählten Herstellung und Vertrieb an Fachhändler auch international, der Verkauf über den Online-Shop national und international sowie weiterhin über das Outlet in Bielefeld-Sieker an der Detmolder Straße 230.

„Die Firmenleitung sieht so aufgestellt das Potenzial für weiteres Wachstum mit langfristiger Perspektive“, heißt es abschließend.

Was mit dem gemieteten Ladenlokal am Kolbeplatz geschehe, stehe noch nicht fest, sagte Meyer zu Erpen am Montag.