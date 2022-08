Wer hat Hund „Prinz“ aus dem Gütersloher Tierheim gestohlen?

Der Malinoi-Mix-Rüde „Prinz“ ist in der Nacht zu Montag aus dem Tierheim in Gütersloh-Spexard entführt worden.

Der Vierbeiner wurde offenbar zwischen Sonntagabend (21.30 Uhr) und Montagmorgen (0.40 Uhr) aus dem Tierheim in der Straße In der Worth in Spexard gestohlen. Der Hund befand sich in seinem Zwinger, als er aus diesem befreit wurde. An mehreren Stellen waren Bleche der äußeren Verkleidung gelöst.

Bei dem Tier handelt es sich um einen Malinoi-Mix Rüden. Der Hund hört auf den Namen „Prinz“. Er ist schmal gebaut und wiegt etwa 40 Kilogramm.

Achtung: Rüde ist nicht zutraulich!

An dem Tierheim wurde in der Nacht ein Fahrrad zurückgelassen. Es handelt sich um ein Damenfahrrad des Herstellers Rixe. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Hundes geben? Wer hat am Sonntagabend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?

Außerdem warnt die Polizei: Vorsicht! „Prinz“ trägt bei Spaziergängen normalerweise einen Maulkorb und ist nicht zutraulich. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.