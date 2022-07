Westring-Brücke wird am Samstag nach Gütersloh geliefert

Das Hauptteil der neuen Fußgängerbrücke über den wird am Samstagmorgen in Gütersloh angeliefert.

Gütersloh (gl/rebo) - Die „kleine Schwester“ hat bereits ihren Platz über der Dalke gefunden, jetzt geht es an die große Fußgänger- und Radfahr-Brücke, die zwei Abschnitte des Dalkewegs über dem Westring wieder verbinden soll. Am Wochenende werden das größte Segment und das erste Anschlussstück geliefert und aufgebaut.

Im Dezember 2018 war die Brücke über die Bundesstraße aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. Bereits im August 2018 wurde das Bauwerk gesperrt.

Logistische Herausforderung

Das Aufsetzen der neuen Brücke sei eine logistische Herausforderung, schreibt die Stadtverwaltung. Ab dem morgigen Freitag, 22 Uhr, müsse die B 61 zwischen Herzebrocker und Diekstraße voll gesperrt werden. „Sofern die Arbeiten planmäßig und reibungslos verlaufen, kann die Sperrung am Samstag bis 18 Uhr wieder aufgehoben werden“, kündigt Alfons Buske, Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau, an.

Er bittet um Verständnis dafür, dass der Aufstell- und Schwenkbereich der Krane sowie der der Transportfahrzeuge aus Sicherheitsgründen großräumig gesperrt werden müssten. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu umfahren.

Neun Einzelteile werden zusammengefügt

Ein ziemlich riesiges Teil erreiche am frühen Samstagmorgen Gütersloh, erläutert Susanne Zimmermann, Leiterin des Fachbereichs Öffentlichkeitsarbeit, das Prozedere. Rund 60 Tonnen Gewicht und 45 Meter Länge umfasse dieses größte Segment aus korrisionsbeständigem Cortenstahl. Die neue Brücke werde – wie berichtet – bei einem Stahlbaubetrieb in Stemwede in insgesamt neun Einzelteilen gefertigt. Sie würden nach und nach jeweils an Ort und Stelle in Gütersloh zusammengefügt und miteinander verschweißt.

Der Aufbau der Brücke beginne am Wochenende mit dem Segment eins und dem ersten Anschlussstück auf der westlichen Seite. Segment eins überbrücke die B 61 und sei das schwerste und längste Teil. Anschließend würden nach und nach auf beiden Seiten die weiteren Brückensegmente angefügt. Sie haben Längen von rund 14 bis 25 Meter und wiegen auch noch zwischen rund 20 und 35 Tonnen.

Weitere Sperrungen der B 61 notwendig

„Wenn alle Teile miteinander verschweißt sind, ist die Brücke, statisch ausgedrückt, ein 200 Meter langer, biegesteifer Stahldurchlaufträger“, beschreibt Alfons Buske das technische Szenario. Für das Einheben des großen Brückenteils und des ersten Anschlussstücks am Wochenende würden ein siebenachsiger 400-Tonnen-Kran und ein sechsachsiger 300-Tonnen-Kran eingesetzt, die gegenüberstehend dann im Tandemhub die Bauteile auf die Stützen auflegten. Die weiteren sieben Segmente sollen in den nächsten Wochen nach und nach angeliefert und verlegt werden. Dafür müsse die B 61 nochmals voll gesperrt werden. Die Sperrung werde rechtzeitig bekannt gegeben, so Susanne Zimmermann.