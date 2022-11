Wie Gütersloher von der Soforthilfe profitieren

Wie kommt die beschlossene Soforthilfe bei den Gas- und Fernwärmekunden an? Die Stadtwerke Gütersloh klären auf.

Gütersloh (gl) - Der Bundesrat hat am 14. November eine Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden beschlossen. Sie soll einen Ausgleich schaffen für die gestiegenen Energiepreise. Zudem soll auf diese Weise die Zeit bis zur geplanten Einführung der Gaspreisbremse im Frühjahr 2023 überbrückt werden. Doch was bedeutet das für Kunden der Stadtwerke Gütersloh?

Bei Gas-Kunden wird der Staat die Abschlagszahlung für Dezember übernehmen. Die Höhe der Soforthilfe ist gesetzlich geregelt und orientiert sich am jeweiligen Verbrauch bis zum Monat September 2022. „Das bedeutet für unsere Kunden: Die Höhe der Entlastung entspricht einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, der für die jeweilige Entnahmestelle prognostiziert wurde“, erklärt Sebastian Pleßner, der als Leiter Shared Service bei den Stadtwerken auch für die Umsetzung des Soforthilfe-Pakets zuständig ist.

Unterschiede bei der Berechnung

„Dieser Wert wird multipliziert mit dem Gaspreis im Dezember 2022“, sagt Pleßner. So sollen auch die zum Jahresende teils deutlich gestiegenen Preise berücksichtigt werden. Dazu ein Beispiel: Laut Stadtwerke wird ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 16.000 Kilowattstunden Gas – bei einem Arbeitspreis von 13,88 Cent pro Kilowattstunde und einem Grundpreis von 147,66 Euro/Jahr – mit knapp 200 Euro entlastet.

Anders wird die Höhe der Soforthilfe bei Wärme-Kunden berechnet. Sie basiert auf dem im September 2022 gezahlten Abschlag sowie einer pauschalen Erhöhung um 20 Prozent. Gas- und Wärme-Kunden erhalten von den Stadtwerken in der Regel eine Gutschrift. „Die operative Umsetzung der politischen Beschlüsse ist aber nicht trivial“, sagt Pleßner und verweist auf diverse Unterschiede. So müssten Kunden, bei denen die Stadtwerke den Abschlag vom Konto des Kunden automatisch durch ein SEPA-Mandat abbuche, nichts weiter tun, um die Entlastungzahlung zu erhalten. „Der Dezember-Abschlag wird automatisch nicht vom Konto des Kunden abgebucht. Diese Kunden erhalten die Soforthilfe also umgehend“, erklärt Sebastian Pleßner.

Erstattung bei Dauerauftrag

Verbrauchern, die die Vorauszahlung durch einen Dauerauftrag an die Stadtwerke überweisen, müssten die Stadtwerke die Entlastung nicht unverzüglich zurückzahlen. Diese werde mit der nächsten Rechnung erstattet, die den Monat Dezember enthalte. Alternativ könne der Dauerauftrag für Gas oder Wärme einmalig auf null Euro für den Monat Dezember gesetzt werden. Danach jedoch müsse der Kunde darauf achten, den Dauerauftrag für Januar wieder zu aktivieren.

„Wer seine Rechnung monatlich immer selbstständig zahlt, etwa durch Einzel-Überweisung, muss seinen Abschlag für Gas oder Wärme im Dezember 2022 nicht entrichten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Gütersloh. Wer trotzdem zahle, erhalte die Soforthilfe mit der nächsten Rechnung, die den Monat Dezember enthalte, automatisch von den Stadtwerken zurückerstattet.

Mieter müssen warten

Mieter, deren Abrechnung für Gas und Wärme durch ihren Vermieter im Wege der Nebenkostenabrechnung erfolgt, bekämen die Dezember-Entlastung vermutlich erst über die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022. Dies liege daran, dass sie in der Regel keinen eigenen Gaszähler hätten. Stattdessen sei der Vermieter der Stadtwerke-Kunde und deshalb erhalte er die Soforthilfe unmittelbar. Die Ersparnis müsse dann von den Vermietern an die Mieter weitergegeben werden.

Wer Fragen rund um die Dezember-Soforthilfe hat, der sollte als Erstes auf die Stadtwerke-Webseite schauen (www.stadtwerke-gt.de). Dort beantwortet das heimische Versorgungsunternehmen für Privat- und Gewerbekunden bereits viele drängende Fragen. „Auch bei diesem Thema lassen wir unsere Kunden nicht allein“, betont Sebastian Pleßner, verweist aber auch auf eine nochmals zunehmende Arbeitslast bei den Stadtwerken.

„Wir unternehmen alles, was unsererseits möglich ist, damit die seit dem 14. November gesetzlich geregelte Soforthilfe bei unseren Kunden ordnungsgemäß ankommt“, so der Leiter Shared Service. Die Soforthilfe greife bekanntlich nicht für Strom und Wasser. Hier blieben die Dezemberabschläge unverändert.