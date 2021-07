Wieder strengere Regeln in Bädern

Weil in Nordrhein-Westfalen ab diesem Sonntag (25. Juli) wieder die Inzidenzstufe eins gilt, werden in den Bädern der Stadtwerke Gütersloh strengere Corona-Regeln umgesetzt.

Damit folgen die Stadtwerke Gütersloh (SWG) den Vorgaben des Landes, heißt es in einer Mitteilung der SWG. Ab Sonntag gilt im Nordbad-Freibad wieder eine beschränkte Besucherzahl. Maximal 2000 Personen dürfen innerhalb eines Tages das Bad an der Kahlertstraße 70 besuchen.

Eintrittskarte sichern

Zudem bitten die Stadtwerke darum, das E-Ticket zu nutzen. Insbesondere an heißen Sommertagen könne man sich auf diese Weise leichter eine Eintrittskarte für das Freibad sichern.

Weniger Besucher in „Welle“ und Järve-Sauna

Auch Besucher von Järve-Sauna und „Welle“ müssen sich wieder auf strengere Regeln einstellen. Die maximale Besucherzahl müsse wieder reduziert werde, so die Stadtwerke. Im Schwimmbereich der „Welle“ dürfen sich dann wieder höchstens 320 Personen gleichzeitig aufhalten, in der Sauna 80 Personen. Die Sauna-Gäste können auch weiterhin das „Welle“-Angebot nutzen.

Getestet, geimpft oder genesen

Außerdem sieht die Corona-Schutzverordnung wieder eine Nachweispflicht für Besucher vor. Für den Eintritt in „Welle“ oder Järve-Sauna ist ein negativer Corona-Test erforderlich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Alternativ gilt der vollständige Impfnachweis oder die bestätigte Genesung von einer Corona-Infektion. Die Stadtwerke betonen, dass niemandem ohne Nachweis der Zutritt zu den Bädern gewährt werden könne.

E-Ticket nutzen

Auch für „Welle“ und Järve-Sauna bitten die Stadtwerke darum, für den Eintritt das E-Ticket zu nutzen. Zur Kontaktverfolgung wird das elektronische Ticket am Ein- und Ausgang gescannt. Somit entfallen das Ausfüllen eines Papierformulars und das Einchecken per App. Ein kleines Ticket-Kontingent sei an den Kassen erhältlich – allerdings nur, wenn freie Plätze verfügbar sind. Wer sein Ticket an der Kasse kauft, muss zudem wieder ein Kontaktdatenformular ausfüllen.

Auf Internetseite informieren

Die Stadtwerke bitten ihre Bäder- und Sauna-Gäste, sich vor dem Besuch tagesaktuell über die geltenden Regelungen auf den Internetseiten zu informieren.

Bäder der Stadtwerke