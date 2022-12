Wilder Müll kostet Stadt Gütersloh pro Jahr 30.000 Euro

Gütersloh (gl) - Fünf- bis achtmal wird der Stadt Gütersloh wöchentlich die Entsorgung von illegalem Müll gemeldet. Nicht selten stapeln sich Sperrmüll und Abfallsäcke voll mit Hausmüll vor den öffentlichen Containern. „Kein Wunder, dass überall die Container abgebaut werden, wenn sich da ständig der Müll vor häuft“, werden Beschwerden in den sozialen Medien laut.

Zwei Sammelsysteme für Altpapier

Dabei würden nur Papiercontainer abgebaut, wie Annette Blumenstein, bei der Stadt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, erklärt. „Schon seit mehreren Jahren werden in der Stadt Gütersloh zwei Sammelsysteme für Altpapier parallel betrieben. Zum einen die Sammlung über Papiercontainer, zum anderen die Sammlung über Papiertonnen.“ Das bedeute auch, dass unterschiedliche Entsorgungsfahrzeuge unterwegs sind.

„Dauerhaft können beide Systeme nicht wirtschaftlich nebeneinander betrieben werden und auch ökologisch ist es von Vorteil, auf eines der Systeme zu verzichten“, führt Blumenstein weiter aus. Deswegen werden die Papiercontainer voraussichtlich bis Anfang 2023 vollständig eingezogen. Die Möglichkeit, Papier, Pappe und Kartonagen gebührenfrei am Entsorgungspunkt Gütersloh abzugeben, bestehe aber weiterhin.

Bußgelder zwischen 25 und 500 Euro

Wie oft ein illegaler Müllentsorger ausfindig gemacht wird, werde allerdings nicht erhoben. „Jede illegale Ablagerung, die einem Verursacher zugeordnet werden kann, wird dem Fachbereich Ordnung gemeldet und dort verfolgt.“ Die Bußgelder liegen in einer Spanne von 25 bis 500 Euro, in Einzelfällen können sie aber auch höher ausfallen.

Der Stadt kommt die illegale Müllentsorgung jedenfalls teuer zu stehen: „Die Entsorgungskosten von wildem Müll an Containerstandorten und in der Landschaft beantragen pro Jahr 30 000 Euro.“ Darin enthalten sind die reinen Entsorgungskosten, nicht die Kosten für Personal oder die Fahrzeuge.

Genügend Standorte für Altglas und Altkleider

Dabei gibt es ausreichend Möglichkeiten, seinen Müll legal zu entsorgen: „Es gibt im Stadtgebiet 107 Standorte mit Altglascontainern, 79 Standorte mit Altkleidercontainern und den Entsorgungspunkt Gütersloh an der Carl-Zeiss-Straße 58, an dem fast alle Arten von Abfällen angeliefert werden können.“, so Annette Blumenstein weiter. Zudem gibt es im Herbst mit dem Giftmobil die Sammelaktion für schadstoffhaltige Abfälle sowie Elektroschrott in vielen Stadtteilen. Sperrmüll könne zudem gegen eine Gebühr und nach Terminvereinbarung abgeholt werden. Eine Übersicht aller Container und Entsorgungspunkte stellt die Stadt auf einer Webseite zur Verfügung.

Containerstandorte